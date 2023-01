Guerre en Ukraine : l’Allemagne officialise les livraisons de chars lourds à Kiev

Le chancelier allemand Olaf Scholz a confirmé mercredi 25 janvier la livraison de chars Leopard 2 à l’Ukraine. Il a également autorisé les pays qui disposent de ces blindés à faire de même. De son côté, la France hésite à fournir ses chars Leclerc à Kiev.

La livraison de quatorze chars allemands de type Leopard 2 devrait avoir lieu dans les trois mois, a annoncé le chancelier Olaf Scholz (ici au Bundestag le 14 décembre 2022) - Crédits : Deutscher Bundestag / Joerg Carstensen / photothek

“Olaf Scholz n’a pas tourné autour du pot”, entame La Croix. Lors d’une séance de questions-réponses au Bundestag mercredi 25 janvier, le chancelier allemand a confirmé la livraison de chars de combat en Ukraine. Dans le détail, il s’agit “d’envoyer quatorze chars Leopard 2 de type 2A6 issus des stocks de son armée, la Bundeswehr” [Le Monde]. Ils seront fournis “fin mars, début avril”, a précisé le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius [Le Figaro].

Dans le même temps, le gouvernement outre-Rhin a annoncé autoriser “d’autres pays à puiser dans leurs propres stocks de blindés allemands pour appuyer les forces armées ukrainiennes”, relatent Les Echos.

Toutes les décisions concernant les livraisons d’armes à l’Ukraine ont été prises par l’Allemagne “en accord et en étroite coopération avec nos alliés”, a lancé le chef du gouvernement [Die Zeit]. Une référence à l’annonce simultanée du président des Etats-Unis Joe Biden de “livrer 31 véhicules blindés lourds du modèle M1 Abrams à Kiev” [Courrier international].

Action coordonnée

Cité par La Croix, Olaf Scholz a déclaré qu’en agissant de la sorte, il s’assurait que “le soutien à l’Ukraine se [fasse] sans risque pour [son] pays”. “Faites-moi confiance”, a répondu le chancelier allemand dans une formule reprise par l’ensemble des médias outre-Rhin.

Car si l’Allemagne a mis plusieurs semaines à se décider, c’est en raison de plusieurs craintes : “peur de contribuer à une escalade incontrôlable du conflit ukrainien, peur de rompre définitivement avec un ex-partenaire commercial, la Russie, peur de franchir le Rubicon pour devenir l’armée la plus puissante de l’UE, peur de sa propre histoire et enfin peur de changer d’ère”, énumère Le Temps.

La confirmation de cette nouvelle aide militaire constitue dès lors “une étape importante de l’histoire allemande d’après-guerre”, note le Tagesspiegel. Il s’agit d’un “coup de maître du chancelier Scholz”, estime El Mundo. Pour le quotidien espagnol, “malgré le retard dans l’annonce des chars pour l’Ukraine, l’Allemagne montre clairement qui a le dernier mot en Europe”.

Ce changement de doctrine militaire permettra, selon Der Spiegel, la création au niveau européen de “deux bataillons de chars, disposant chacun de quarante Leopard”. Un premier bataillon “comprendra probablement des chars venus d’Allemagne, de Finlande, d’Espagne et des Pays-Bas”, détaille Le Monde. “Un deuxième bataillon, composé de Leopard de type 2A4, sera mis sur pied grâce à des chars venus de Pologne et de Norvège”, poursuit le journal. Le Danemark ferait également partie de la coalition, selon plusieurs médias.

Hésitations françaises

Côté français, les hésitations sur la livraison de chars Leclerc persistent. Celles-ci sont ne sont “pas un problème politique, mais militaire”, justifie l’entourage du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu [Les Echos].

Car les chars occidentaux “affichent entre eux des performances similaires [mais] n’ont pas les mêmes caractéristiques”, explique Le Monde. Or “les Ukrainiens privilégient le Leopard dans leurs demandes : plus leur parc sera composé du même modèle, plus cela facilitera la mise en œuvre pour eux. Et le Leopard est le char qu’ils ont le plus de chance d’obtenir en nombre”, confie une source française citée par le journal.

” A moins que la France décide [de livrer une centaine de chars Leclerc], cela n’aurait qu’un effet limité sur le terrain au prix d’un investissement humain et matériel ukrainien sans commune mesure, en plus d’ajouter toujours plus d’hétérogénéité dans le parc ukrainien”, analyse de son côté Léo Péria-Peigné, expert en armement à l’Institut français des relations internationales (Ifri), dans le JDD.

Ainsi, Kiev a “davantage insisté sur l’obtention des camions d’artillerie Caesar que pour les Leclerc”, rapportent Les Echos, qui précisent que “les demandes sont en partie centralisées à Bruxelles pour les Vingt-Sept, discutées dans le cadre de l’Otan puis harmonisées”.

Prochaines étapes

L’annonce de la livraison de nouveaux chars de combat a provoqué de vives réactions côté russe. “Le Kremlin a dénoncé jeudi ‘l’engagement direct’ des Occidentaux dans le conflit en Ukraine”, rapporte Ouest-France.

D’autres armes pourraient cependant être livrées dans les prochains mois. A commencer par “des avions de combat modernes” [Politico]. Aux Pays-Bas, “le ministre des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a déclaré au parlement néerlandais la semaine dernière que son cabinet envisagerait de fournir des avions de combat F-16, si Kiev en faisait la demande”, relate Politico.

Côté allemand en revanche, le chancelier Scholz a rejeté une telle option : “Nous ne le ferons pas et cette position ne changera pas”, a déclaré le social-démocrate [Die Zeit].

