Guerre en Ukraine : Joe Biden se rend en Europe pour renforcer l'unité occidentale

Le président américain Joe Biden se rend à partir de ce mercredi 23 mars en Europe avec pour mission de consolider l’unité de l’Occident et d’intensifier les sanctions contre la Russie, un mois après l’invasion de l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden est attendu à Bruxelles et en Pologne cette semaine - Crédits : Parlement européen / Flickr CC BY-NC-ND 2.0

“C’est un marathon diplomatique qui attend Joe Biden, soucieux d’afficher sa fermeté face au président russe Vladimir Poutine”, annonce L’Express. Ainsi, dans la même journée du jeudi 24 mars, le président Joe Biden participera à trois sommets diplomatiques à Bruxelles pour des réunions de l’Otan, du Conseil européen ainsi que du G7. Comme l’analyse France 24, le conflit russo-ukrainien “est en train de redéfinir la présidence de M. Biden […] puisqu’il passe de difficultés intérieures à la conduite de l’Alliance atlantique dans la crise la plus grave qu’ait connue l’Europe depuis des décennies”.

Sylvie Kauffmann, éditorialiste au Monde, explique aussi que “le président américain, comme ses prédécesseurs, voulait tourner sa diplomatie vers l’Asie”, mais qu’il est aujourd’hui “ramené à l’Europe, avec le choc imprévu de la guerre en Ukraine”.

Consolider la coalition occidentale

Le président des Etats-Unis Joe Biden se rend en Europe cette semaine “à la tête d’une coalition de gouvernements occidentaux qui tentent d’éviter la pire crise militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale” [Politico]. Pour le chef d’Etat américain, l’objectif est également de “tenir sa promesse de redonner aux alliances des Etats-Unis leur lustre terni par quatre années de présidence Trump”, lit-on dans L’Express.

En effet, alors que Donald Trump “a traité les nations européennes comme des concurrents économiques et méprisé le rôle traditionnel des Etats-Unis en tant que partenaire principal de l’Otan”, Joe Biden souhaite aujourd’hui “mettre l’accent sur l’unité” en se rendant à Bruxelles [France 24].

“Dans un monde à l’équilibre dangereusement instable”, particulièrement depuis le retour de la guerre sur le Vieux Continent, “Joe Biden veut consolider l’Europe” selon Sylvie Kauffmann dans Le Monde. Une visite diplomatique “pour s’assurer que nous restions unis” et pour “envoyer le message fort que nous sommes préparés et engagés pour aussi longtemps qu’il le faudra”, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale du dirigeant américain, Jake Sullivan [L’Express].

Intensifier les sanctions contre la Russie

“La Maison Blanche a déjà prévenu que de nouvelles sanctions seront prises ce jeudi [24 mars]”, relate RFI. La radio internationale ajoute que “des discussions sont apparemment en cours pour réduire la dépendance au gaz et au pétrole russe”, d’autant que “les Etats-Unis ont déjà annoncé un embargo sur les produits énergétiques russes”. En plus d’imposer de nouvelles sanctions, l’idée est de “renforcer les sanctions existantes” [L’Obs]. Des responsables américains ont précisé qu’un “effort conjoint pour lutter contre la capacité de la Russie à échapper à ces mesures économiques” est attendu, rapporte Politico.

Toujours selon le média américain, “le point le plus sensible pourrait être l’énergie” puisque “jusqu’à présent, une grande partie de l’Europe n’a pas cessé d’importer du gaz et du pétrole de Russie”. Ainsi, “pour [Joe] Biden et l’Europe, la crainte est que l’alliance contre la Russie ne s’effiloche à mesure que ces demandes énergétiques se font plus pressantes” [Politico].

Sur le plan stratégique, le conseiller Jake Sullivan a par ailleurs annoncé que Joe Biden allait “travailler avec les alliés sur des ajustements de long terme” concernant la présence de l’Otan en Europe de l’Est, apprend-on dans L’Express. A ce sujet, L’Obs fait savoir qu’une “rencontre avec des militaires américains” est prévue pour le président au cours de sa visite en Pologne vendredi 25 et samedi 26 mars. Au programme également : “un engagement en lien avec l’accueil des réfugiés et une rencontre avec le président polonais Andrzej Duda” [L’Obs]. La Pologne est en effet la “première destination pour les réfugiés ukrainiens”, rappellent Les Echos.

Enfin, l’autre objectif de Joe Biden “est de s’assurer, comme l’a promis mardi Jake Sullivan, que les Occidentaux parlent ‘d’une même voix’ face à la Chine”, note L’Obs. En effet, même si “Pékin a refusé de condamner la guerre de Poutine, […] Washington espère au moins dissuader la Chine d’aider activement le Kremlin, soit en renflouant l’économie russe, soit en envoyant des armes” [France 24].

Les autres sujets du jour

Agriculture

Economie

Energie

Réfugiés ukrainiens