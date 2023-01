Guerre en Ukraine : après les chars, les avions de chasse ?

Alors que l’Allemagne et les Etats-Unis viennent d’accepter de livrer des chars lourds à l’Ukraine, Kiev souhaite désormais obtenir des avions de combat. La question divise les Européens, qui craignent de se retrouver directement impliqués dans le conflit.

Un F-16 néerlandais décollant de la base aérienne militaire de Decimomannu en Sardaigne, en Italie - Crédits : Otan / Flickr CC BY-NC-ND 2.0

“Dans le carnet de commandes de l’Ukraine, figurent désormais des avions de chasse occidentaux”, fait remarquer France info. Alors que la livraison de chars lourds à l’Ukraine vient tout juste d’être approuvée par l’Allemagne et les Etats-Unis, “l’hypothèse de l’envoi d’avions de chasse est d’ores et déjà agitée par un certain nombre de responsables ukrainiens, américains et européens”, poursuit Le Monde.

Priorité des autorités ukrainiennes : les F-16 américains, “les chasseurs ultra-modernes les plus utilisés dans le monde” [France info]. En Europe, neuf pays disposent de ce type d’appareil, dont l’Allemagne.

L’Allemagne dit “non”

Devant le Bundestag mercredi 25 janvier, le chancelier allemand Olaf Scholz s’était montré réticent à l’idée d’envoyer des avions de chasse en Ukraine, alors qu’il venait de s’engager à lui fournir des chars lourds. Une position confirmée dimanche 29 janvier dans une interview accordée au Taggespiegel.

“La question des avions de combat ne se pose même pas. Je ne peux que déconseiller d’entrer dans une guerre d’enchères constante quand il s’agit de systèmes d’armes”, a-t-il déclaré, réaffirmant que l’Otan n’était pas en guerre contre la Russie. Olaf Scholz a d’ailleurs tempéré les propos de la vice-présidente du parti social-démocrate (SPD) Saskia Esken, qui n’a pas explicitement exclu une livraison d’avions de combat à l’Ukraine [ZDF].

De leur côté, “les Etats-Unis ont déclaré qu’ils discuteraient ‘très attentivement’ de l’idée de fournir des avions avec Kiev jeudi” 2 février, relate la BBC. Selon des informations relayées par Politico, “un contingent de responsables militaires [américains] fait discrètement pression sur le Pentagone pour qu’il approuve l’envoi de chasseurs F-16 en Ukraine”.

Plusieurs Etats européens en disposant, comme les Pays-Bas, se sont montrés favorables à l’envoi de leurs F-16. Mais Le Monde souligne que la problématique rencontrée avec les chars allemands Leopard demeure : “la difficulté est aussi toujours la même : convaincre le pays fabriquant – cette fois, les Etats-Unis – de donner l’autorisation de réexporter ce type d’armement”. Une prise de position américaine est donc attendue par les pays concernés.

La France prudente

La France ne s’est pas non plus prononcée sur l’envoi de ses avions de chasse de fabrication française. Cité par The Telegraph, le président de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, Thomas Gassilloud, a indiqué lors d’un déplacement à Londres que “toutes les portes étaient ouvertes”. Une prise de position jugée à ce stade “hors de propos” par l’entourage du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, alors que “Paris n’a par ailleurs toujours pas tranché sa position quant à la livraison de chars Leclerc”, rappelle Le Monde.

Pourtant, selon des informations de BFM TV, “si l’export de Rafale à destination de l’Ukraine semble d’emblée exclu, les échanges ont bien débuté entre Kiev et Paris autour d’une possible livraison française de Mirage 2000″, un autre avion conçu par la société Dassault Aviation. “Mais rien n’est acté”, précise France info, la France se montrant “pour le moment rétive à l’idée d’accéder à la requête ukrainienne” [BFM TV].

