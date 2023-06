Guerre en Ukraine : 60 milliards d’euros supplémentaires pour la reconstruction du pays 

Acteurs privés, organisations internationales, Etats… les participants à la conférence pour la reconstruction de l’Ukraine, qui s’est tenue à Londres du 21 au 22 juin, ont promis une aide de 60 milliards d’euros pour redresser l’économie du pays.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de la conférence pour la reconstruction de l’Ukraine - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

“Après deux jours de discussion, l’heure du bilan” [France info]. “La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le responsable du commerce de l’UE, Valdis Dombrovskis [se sont rendus] à Londres [mercredi 21 et jeudi 22 juin], pour la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine” [Politico].

A leurs côtés, “des dirigeants et représentants de plus de 60 pays”, indique France 24, dont l’objectif était de “mobiliser les acteurs institutionnels et privés afin de redresser l’économie en ruines de l’Ukraine”, poursuit la chaîne d’information. Des défis qui “nécessiteront d’énormes moyens financiers”, a déclaré M. Dombrovskis pour Politico. Toujours bombardée, l’Ukraine, “l’un des [pays les] plus pauvres d’Europe avant le début du conflit, a été terrassé[e] par plus d’un an d’offensive russe, son PIB s’étant effondré de 29,1 % sur l’année 2022″ [France 24].

Au terme de la conférence, Kiev “a reçu un total de 60 milliards d’euros de nouveaux soutiens financiers pour rebâtir son économie”, dont “l’essentiel […] provient d’un paquet d’aide de 50 milliards d’euros que l’Union européenne a prévu de débloquer jusqu’en 2027″ [Le Figaro]. Les Etats-Unis “ont également annoncé un soutien d’1,3 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d’euros) d’aide, ciblés notamment sur les secteurs énergétiques et les infrastructures” [La Tribune].

Les organisations internationales “mettent aussi la main à la poche : la Banque mondiale a débloqué pour le moment plus de 20 milliards de dollars sous forme de prêts ou de dons, et le Fonds monétaire international (FMI) a accordé en mars une aide financière de 15,6 milliards d’euros pour les quatre prochaines années”, indique France 24.

Les financements répondront à l’urgence, “en priorité notamment [pour] ce qui relève des services publics : la distribution d’eau, de gaz, d’électricité…”, énumère le diplomate Gérard Araud pour France 24.

Reconstruction à long terme

Les fonds levés “comprennent aussi du long terme”, rappelle France info. Parmi les moyens promis par l’Union européenne, “une petite partie sera débloquée en urgence, le reste à moyen et long terme” [RFI]. Car “si les besoins de l’Ukraine sont évalués à 14 milliards de dollars pour l’année 2023, le redressement plus global de l’économie du pays coûtera quelque 411 milliards de dollars sur la décennie 2023-2033″, selon une étude publiée le 23 mars par la Banque mondiale, l’ONU, l’UE et le gouvernement ukrainien [France 24]. “C’est le double du PIB de l’Ukraine avant la guerre”, note RFI, soulignant l’ampleur des montants nécessaires.

Au-delà de ces efforts financiers, les alliés de Kiev ont de nouveau affiché leur “détermination diplomatique” face à la Russie [France 24]. “Les alliés de Kiev entendent aussi passer un message d’unité à Moscou en lui assurant qu’ils s’engagent durablement sur la reconstruction du pays” [France 24]. Une promesse qui prend deux formes : “la reconstruction avec une entrée dans l’UE à terme, et un engagement militaire avec la perspective d’une entrée de l’Ukraine dans l’Otan”, poursuit M. Araud pour la chaîne d’information.

Acteurs privés

En outre, les investisseurs institutionnels “comptent notamment sur la mobilisation du secteur privé” [Le Monde]. Un secteur “essentiel pour financer le redressement de l’Ukraine”, estime le commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis [Politico].

Les dirigeants ont ainsi mis en place “des mécanismes garantissant leurs investissements dans le pays” [La Tribune], dont le lancement officiel de “l’Ukraine Business compact”, une initiative “invit[ant] les entreprises du monde entier à soutenir la reconstruction” [La Tribune]. Les autorités britanniques “assurent aussi que 500 entreprises privées, d’une quarantaine de pays différents, se sont engagées à investir” [RFI]. Des financements qui doivent “aller de pair avec des réformes visant à construire un pays moderne et résilient”, prévient M. Dombrovskis [Politico].

