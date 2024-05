Géorgie : l’adoption de la loi sur l’influence étrangère, un “grave obstacle” pour l’avenir européen du pays selon la Commission

En Géorgie, les députés ont adopté une controversée loi sur “l’influence étrangère”, mardi 14 mai. Un texte inspiré d’une législation russe et qui éloigne le pays d’une adhésion à l’Union européenne selon ses opposants, descendus en nombre dans la rue.

Graffitis pro-européens à Tbilissi, capitale de la Géorgie, faisant écho aux manifestations d’avril et de mai 2024 contre la loi sur “l’influence étrangère” - Crédits : Jelger Groeneveld / Flickr CC BY 2.0 Deed

“Le futur européen de la Géorgie serait-il déjà compromis ?”, s’interroge Le Figaro. Mardi 14 mai, des milliers de Géorgiens ont manifesté “après l’adoption par le Parlement d’un projet de loi controversé sur l”influence étrangère’, inspiré d’une loi russe” [France info]. Une législation votée par les députés “lors d’un examen en troisième et dernière lecture […] à 84 voix ‘pour’ et à 30 voix ‘contre’ “, précise le média.

Ce texte “similaire à celui voté en Russie, en 2012, pour faire taire les opposants de Vladimir Poutine” pourrait détourner “ce pays du Caucase de l’Europe pour l’attirer dans l’orbite de Moscou” selon ses détracteurs [Le Monde].

Une loi qui suscite la colère des manifestants

“Devant le Parlement, environ 2 000 manifestants étaient rassemblées en fin d’après-midi, encadrés par une importante présence policière, selon une correspondante de l’Agence France-Presse (AFP)”, indique Le Monde. Treize d’entre eux ont été arrêtés “après avoir désobéi aux ordres de la police”, explique le ministère de l’Intérieur géorgien, cité par France info.

“Les protestations contre ce texte, qui cible des médias et ONG recevant des fonds étrangers, durent depuis plus d’un mois”, rapporte L’Express. La nouvelle loi “impose aux médias indépendants et aux organisations de la société civile de s’enregistrer en tant qu’entités ‘poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère’ s’ils reçoivent plus de 20 % de leurs financements de l’étranger”, détaille Le Monde.

Pro-européenne et ancienne diplomate française, “la présidente du pays Salomé Zourabichvili a indiqué qu’elle déposerait son véto après l’adoption du texte, sans que cela n’influence sur le sort de la loi puisque le parti Rêve géorgien [à la tête du gouvernement NDLR] assure disposer d’assez de voix” pour la faire aboutir, explique Le Parisien. En 2023, “les manifestations massives avaient forcé ‘Rêve géorgien’ à abandonner une première mouture de ce texte. Mais, cette fois, les députés de la majorité sont passés outre les protestations”, souligne L’Express.

“Un grave obstacle pour la Géorgie dans sa perspective européenne”

“La population proeuropéenne en Géorgie craint que l’adoption de cette loi n’éloigne le pays des Vingt-Sept, alors que l’Union européenne a accordé en décembre 2023 à la Géorgie le statut de candidat officiel” [Le Parisien]. Une inquiétude partagée à Bruxelles : en amont du vote du Parlement géorgien, un porte-parole de l’UE, Peter Stano, avait affirmé que cette loi constituerait “un grave obstacle pour la Géorgie dans sa perspective européenne”, cite Le Monde.

Lundi 13 mai, à un jour du vote, douze Etats membres de l’UE “dont la France, [avaient] envoyé une lettre au haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, et au commissaire chargé de l’élargissement, Olivér Varhelyi, pour réclamer une ‘réaction forte’ de la part de l’Union” si la loi venait à être adoptée, fait également savoir Le Figaro. De son côté, le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a déclaré “ce mardi à l’AFP qu’il allait se rendre en Géorgie avec ses homologues islandais, estonien et letton pour exprimer leurs ‘inquiétudes aux responsables politiques’ ” [L’Express].

L’influence grandissante de la Russie dans le pays est mise en cause par les Géorgiens pro-européens. Dans leur viseur figure notamment “Bidzina Ivanichvili, homme d’affaires richissime perçu comme le dirigeant de l’ombre de la Géorgie”, note l’hebdomadaire. “Premier ministre de 2012 à 2013 et aujourd’hui président honoraire du ‘Rêve géorgien’, il est soupçonné de proximité avec la Russie, pays où il a fait fortune” [L’Express]. Les élections législatives qui se tiendront en octobre “feront office de suffrage test pour le parti au pouvoir”, explique Le Parisien.

Les autres sujets du jour

Asile et migrations

Economie

Elections européennes

Energie

Guerre en Ukraine

Société