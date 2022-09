Fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 : l’UE parle de “sabotage”

Plusieurs explosions ont touché les pipelines de la mer Baltique lundi 26 septembre, provoquant d'importantes fuites de gaz détectées par les autorités danoises et suédoises. L'Union européenne a promis la "réponse la plus ferme possible" à ce "sabotage", tandis que Moscou rejette toute responsabilité.