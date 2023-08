Financements européens : 135 millions d’euros destinés à la Russie seront redirigés vers l’Ukraine et la Moldavie

Jeudi 17 août, la Commission européenne a fait savoir que les fonds restants du programme de voisinage initialement prévus pour la Russie et la Biélorussie bénéficieraient à d’autres projets de coopération. Ils concernent l’Ukraine et la Moldavie, deux pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne.

Aide humanitaire, soutien militaire, partenariats… l’aide de l’UE à l’Ukraine revêt plusieurs formes - Crédits : Adrian Catu / Commission européenne

135 millions d’euros destinés à la Russie et la Biélorussie vont désormais concerner l’Ukraine et la Moldavie, a annoncé la Commission européenne jeudi 17 août. Ils proviennent de l’Instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale (NDICI), qui finance en partie le programme de voisinage de l’Union européenne “Interreg NEXT”.

Ces fonds sont suspendus pour Moscou et Minsk depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, en février 2022. Ils visent à renforcer la coopération entre l’Union européenne et les pays avec qui elle partage une proximité géographique. “Je suis heureuse que les fonds que nous avions initialement prévus pour cette coopération bénéficient désormais aux programmes de l’UE avec l’Ukraine et la Moldavie”, a déclaré la commissaire chargée de la Cohésion et des Réformes, Elisa Ferreira. “Cela permettra de renforcer la collaboration entre les régions européennes et les acteurs locaux avec les partenaires ukrainiens et moldaves”, a-t-elle ajouté.

Ces nouveaux financements pourront être attribués à des projets de transports transfrontaliers, des services de santé ou encore des projets d’éducation et de recherche. Pour ces deux pays, il s’agit aussi d’acquérir une première expérience dans la gestion et la mise en œuvre de fonds européens, indique la Commission, alors que l’Ukraine et la Moldavie sont devenues candidates à l’adhésion de l’UE en juin 2022.