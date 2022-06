En Roumanie, Emmanuel Macron salue les soldats français et “l’Europe de la défense”

Ce mardi 14 juin, le président de la République a rendu visite au contingent français de la base de l’Otan à Constanța. Il y a mis en valeur la coopération européenne sur le terrain.

“Vous incarnez la solidarité et la sécurité européennes”, a déclaré Emmanuel Macron aux militaires français en Roumanie - Crédits : Capture d’écran compte Twitter @EmmanuelMacron

Le chef d’Etat français “a rendu visite pour la première fois, mardi 14 juin, au contingent français déployé au sud-est de la Roumanie depuis le début de la guerre en Ukraine”, rapporte Le Monde. Depuis Constanța, “il a salué ‘l’engagement’ des 500 soldats français déployés [en Roumanie] pour ‘protéger’ les pays de l’est de l’Europe menacés par la guerre”, poursuit France 24.

“Vous pouvez être fiers de ce visage de la France, de l’Europe et de l’alliance que vous avez ici déployée”, a lancé le président français aux soldats opérant dans le cadre de la mission internationale Aigle, pour laquelle la France a été désignée nation cadre sous commandement de l’Otan [BFM TV].

La France, nation cadre de cette mission de l’Otan

Cinq cents hommes et leur matériel ont “été transportés par des avions Antonov, à raison de 28 rotations en deux semaines, afin […] de renforcer le flanc est de l’Europe” face à la menace russe, explique Le Monde. Cette mission “témoigne de la solidarité entre alliés et concrétise le renforcement des moyens militaires […] : 500 militaires français et 300 Belges sont déployés près du port de Constanța et plus à l’ouest à Cincu”, ajoute Le Figaro.

“Jamais la France n’a été autant engagée au sein des missions de l’Otan”, souligne le quotidien. “Nous avons réussi à devenir très rapidement une force opérationnelle”, se félicite ainsi le colonel Vincent Minguet. D’autant que la mission Aigle va “progressivement monter en puissance : après avoir déployé un système de défense sol-air de dernière génération, elle comptera 1 000 militaires au total et sera renforcée par des chars Leclerc d’ici la fin de l’année”, fait savoir France 24.

“Un engagement fondamental”, a insisté le chef d’Etat français, afin de “prévenir toute tentative de déstabilisation et d’agression contre l’Europe” [France 24]. “Nous ferons tout pour stopper l’effort de guerre russe, aider les Ukrainiens et leur armée et continuer la négociation”, a-t-il également affirmé [Le Monde].

“L’Europe de la défense se construit ici”

A Constanța, “les Européens - parmi lesquels figurent des militaires d’unités aériennes polonaises, italiennes, mais aussi britanniques, en plus du contingent franco-belge – cohabitent avec une base américaine, qui se taille la part du lion sur le terrain”, décrit Le Monde.

“C’est une fierté de la France d’être là, sur ce sol roumain aux avant-postes orientaux de l’Europe au moment où la guerre revient sur le continent”, a ainsi déclaré Emmanuel Macron, qui a également “rencontré des militaires d’autres pays” [BFM TV]. “Ce que nous sommes en train de bâtir avec la Belgique est inédit. L’Europe de la défense se construit ici, dans ce partenariat et cette intimité”, cite Le Monde. Les soldats belges seront d’ailleurs “remplacés par des Néerlandais dans les prochains mois”, lit-on sur France 24.

Aujourd’hui, Emmanuel Macron “doit s’entretenir […] avec le président roumain [Klaus] Iohannis. Puis il se rendra en Moldavie” [Le Figaro]. Ce sera le “premier président français à visiter ce pays depuis Jacques Chirac en 1998″ : l’occasion d’exprimer le “soutien (de la France) de la manière la plus directe possible” à cette ex-république soviétique [Paris Match]. Enfin, “sa visite en Ukraine pourrait se dérouler plus tard dans la semaine en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi selon des médias à Berlin et Rome”, rapporte France 24.

Les autres sujets du jour

Climat

Economie

Energie

Plan de relance

Relations extérieures

Royaume-Uni