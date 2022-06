En Géorgie, des dizaines de milliers de manifestants demandent l’adhésion de leur pays à l’UE

De très nombreux Géorgiens ont participé à une “marche pour l’Europe” dans les rues de la capitale Tbilissi pour montrer leur volonté d’adhérer à l’UE. En fin de semaine, les dirigeants européens doivent discuter de l’attribution ou non du statut de candidat au pays.

Les manifestants ont notamment arboré des drapeaux européen et géorgien - Crédits : compte Twitter @Shamemovement

“We are Europe” (Nous sommes l’Europe) peut-on lire sur les panneaux brandis par les dizaines de milliers de manifestants battant le pavé de Tbilissi. Ce lundi 20 juin, dans la capitale géorgienne, ils ont revendiqué l’adhésion de leur pays, ancienne république soviétique du Caucase, à l’Union européenne.

Initié par plusieurs organisations pro-européennes et l’ensemble des formations d’opposition du pays, le rassemblement vise à envoyer un signal aux chefs d’Etat et de gouvernement européens qui se réunissent à partir du jeudi 23 juin à Bruxelles. Ensemble, ils doivent s’accorder pour attribuer ou non le statut de candidat officiel à la Géorgie, ainsi qu’à l’Ukraine et à la Moldavie.

Vendredi 17 juin, la Commission européenne a émis un avis favorable concernant les deux dernières. Elle a toutefois émis des réserves sur la Géorgie qui doit encore procéder à réformes, notamment politiques, avant de pouvoir prétendre à ce statut.