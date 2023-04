Elargissement : les eurodéputés réitèrent leur soutien à la candidature de l’Ukraine à l’UE

Députés européens et ukrainiens ont tenu leur première réunion inter-commissions, ce mercredi 12 avril. Une rencontre qui a notamment permis aux eurodéputés de réaffirmer leur soutien à l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne.

Les présidents du Parlement européen Roberta Metsola (au centre) et de la Rada d’Ukraine Rouslan Stefantchouk (à l’écran) ont pu échanger lors d’une réunion entre leurs institutions, mercredi 12 avril - Crédits : Eric Vidal / Parlement européen

“Soyez assurés que l’Ukraine trouvera toujours dans le Parlement européen un ami et un allié”, a déclaré sa présidente en ouverture d’une rencontre entre les eurodéputés et les parlementaires ukrainiens. La première réunissant leurs présidents de commission respectifs. La réunion s’est tenue mercredi 12 avril en format hybride, à la fois en présentiel à Bruxelles et en visioconférence.

C’est “le lancement d’une coopération sectorielle approfondie, globale et concrète entre [les] deux institutions”, selon Roberta Metsola, qui espère que les négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne commenceront “dès cette année”.

Au cours de la rencontre, les eurodéputés ont condamné de nouveau l’invasion russe du pays et réitéré leur soutien à son intégration européenne. Ils ont plaidé en faveur de liens institutionnels renforcés entre UE et Ukraine et exprimé leur souhait d’apporter leur expertise à leurs homologues ukrainiens. En particulier en termes de rapprochement des législations, préalable nécessaire à l’entrée d’un pays dans l’Union, mais aussi en ce qui concerne la reprise d’après-guerre.