Ecosse : les indépendantistes choisissent Humza Yousaf pour devenir Premier ministre

Lundi 27 mars, Humza Yousaf a été élu par les membres du parti indépendantiste SNP pour succéder à Nicola Sturgeon à la tête du gouvernement local.

Humza Yousaf a été ministre de l’Europe au sein du gouvernement écossais entre 2012 et 2016 - Crédits : Page Facebook Humza Yousaf

A l’occasion d’un vote interne achevé ce lundi, le parti indépendantiste écossais Scottish National Party (SNP) a choisi pour chef l’actuel ministre de la Santé Humza Yousaf. Avec 52,1 % des suffrages, celui-ci arrive en tête du second tour face à sa concurrente Kate Forbes, qui a recueilli 47,9 % des voix. Âgé de 37 ans, Humza Yousaf doit être élu Premier ministre de l’Ecosse par le Parlement local mardi 28 mars.

La Première ministre sortante, Nicola Sturgeon, avait annoncé sa démission le 15 février. Malgré une série de succès électoraux depuis 2011 puis son élection à la tête du pays en 2014, l’indépendantiste avait été fragilisée par le refus du gouvernement britannique de valider une loi pour faciliter la reconnaissance du changement de genre. Londres s’oppose également à un nouveau référendum pour l’autodétermination de l’Ecosse, souhaité par le SNP. En 2014, les Ecossais avaient rejeté l’indépendance à plus de 55 %.

Membre du Royaume-Uni depuis trois siècles, l’Ecosse a obtenu une large autonomie depuis les années 1990, avec la mise en place d’un Parlement et d’un gouvernement à Edimbourg. La nation est notamment compétente sur les questions de santé, d’éducation et d’agriculture. L’écart vis-à-vis de Londres s’est creusé depuis le référendum sur le Brexit en 2016. Contrairement au reste du Royaume-Uni, l’Ecosse avait voté à 62 % contre la sortie de l’Union européenne. “Nous serons la génération qui apportera l’indépendance à l’Ecosse”, a déclaré Humza Yousaf lors de son discours de victoire. “Nous voulons retourner au sein de l’Union européenne et contribuer à bâtir un continent basé sur les droits de l’homme, la paix, la prospérité et la justice sociale”, a-t-il ajouté.