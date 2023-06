Destruction du barrage de Kakhovka : l’Union européenne livre 500 générateurs électriques à l’Ukraine

Pour aider l’Ukraine à restaurer ses infrastructures après la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud du pays, l’Union européenne a annoncé ce mardi 27 juin la livraison de 500 générateurs électriques.

La ville de Kherson en Ukraine inondée après la destruction du barrage de Kakhovka - Crédits : Dsns.gov.ua / Wikimedia Commons CC BY 4.0

Solidarité européenne en Ukraine. La destruction du barrage de Kakhovka, dans la région de Kherson au sud du pays le 6 juin dernier, est “une attaque scandaleuse de la Russie contre des infrastructures civiles essentielles, entraînant des conséquences catastrophiques pour l’environnement et les communautés locales”, a déclaré le commissaire européen à la Gestion des crises Janez Lenarčič, ce mardi 27 juin.

“Des villages entiers ont été balayés, les gens se retrouvent sans accès à l’eau et à l’électricité. Dans le cadre de notre réponse d’urgence à cette catastrophe, nous mobilisons nos réserves stratégiques rescEU hébergées par la Pologne et livrons 500 générateurs électriques à l’Ukraine”, a-t-il déclaré. Des appareils qui doivent aider le pays à restaurer ses infrastructures critiques, comme les stations d’épuration et de pompage d’eau.

La réserve de matériel rescEU est issue du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Créé en 2001, ce dispositif permet de proposer une réaction humanitaire en cas d’urgence. L’ensemble des Etats membres de l’UE y appartiennent, ainsi que neuf pays tiers : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’Islande, le Monténégro, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Turquie, et l’Ukraine depuis le 20 avril 2023.