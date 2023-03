Défense : les importations d’armes ont doublé en Europe en 2022

Selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Spiri) publié lundi 13 mars, l’invasion russe en Ukraine a largement contribué à cette envolée de la demande d’armes (+93% en un an).

Les Etats-Unis demeurent le premier exportateur mondial d’armes, devant la Russie et la France - Crédits : vadimrysev / iStock

Les importations d’armes ont baissé à travers le monde, sauf en Europe. Tandis que le niveau global des transferts a diminué de 5,1 % entre 2013-2017 et 2018-2022, les importations d’armes majeures par les Etats européens ont quant à elles bondi de 47 %. Sur la seule année 2022, elles ont même quasiment doublé (+93 %) par rapport à l’année précédente, selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi 13 mars.

Avec 31 % des importations européennes, l’Ukraine est devenue le troisième importateur mondial d’armes en 2022, derrière le Qatar et l’Inde. Mais d’autres pays du Vieux Continent ont connu la même tendance. “Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États européens veulent importer plus d’armes, plus rapidement”, souligne Pieter D. Wezeman, chercheur au Spiri et co-auteur de l’étude. Le conflit déclenché en février 2022 a conduit à une hausse importante des dépenses militaires de certains Etats, comme la Pologne ou la Norvège.

Exportations en hausse pour la France et les Etats-Unis

Les Etats-Unis se maintiennent au premier rang des exportateurs d’armes et creusent l’écart avec 40 % du total mondial sur la période 2018-2022. Toujours deuxième, la Russie a cependant vu sa part diminuer fortement, passant de 22 % (entre 2013 et 2017) à 16 % (entre 2018 et 2022). L’écart se réduit avec la France, troisième exportateur, passée de 7,1 % (2013-2017) à 11% du volume global (2018-2022).