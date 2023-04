Défense : les dépenses militaires ont bondi en Europe et dans le monde

Les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 240 milliards de dollars en 2022, selon un rapport publié lundi 24 avril. En Europe, les montants consacrés à la défense ont connu leur plus forte augmentation depuis au moins 30 ans.

Vol d’entraînement aux Etats-Unis dans le cadre du programme de formation des pilotes de l’Otan, en avril 2023 - Crédits : Otan

Les dépenses militaires dans le monde n’ont cessé de grimper depuis 2015. Elles ont atteint 2 240 milliards de dollars en 2022, soit 2,2 % du PIB mondial, selon un rapport dévoilé lundi 24 avril par le Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

En Europe, les investissements consacrés aux armées ont connu leur plus forte augmentation annuelle depuis au moins 30 ans, avec un bond de +13 % par rapport à 2021. Dans le détail, certaines de ces hausses sont frappantes comme en Finlande (+36 %), en Lituanie (+27 %), en Suède (+12 %) et en Pologne (+11 %).

“Si l’invasion massive de l’Ukraine en février 2022 a certainement influé sur les décisions de dépenses militaires en 2022, les inquiétudes concernant l’agression russe se sont accumulées depuis bien plus longtemps”, précise Lorenzo Scarazzato, chercheur au Sipri. “De nombreux Etats de l’ancien bloc de l’Est ont plus que doublé leurs dépenses militaires depuis 2014, année où la Russie a annexé la Crimée”, poursuit le spécialiste.

En Europe, hors Russie, les pays avec les plus gros budgets militaires sont le Royaume-Uni (68,5 milliards de dollars), l’Allemagne (55,8 milliards) et la France (53,6 milliards).

Etats-Unis en tête

Les deux premières économies du monde sont aussi les plus dépensières en matière de défense. Les Etats-Unis et la Chine représentent ainsi à eux seuls plus de la moitié des dépenses militaires mondiales. Washington a dépensé 877 milliards de dollars dans ses armées (39 % des dépenses mondiales), contre 292 milliards pour Pékin (13 %) en 2022. La Russie (3,9 %), l’Inde (3,6 %) et l’Arabie saoudite (3,3 %) complètent ce classement international.

Les membres de l’Otan, l’alliance militaire regroupant 31 pays occidentaux (dont 22 sont aussi Etats membres de l’Union européenne), ont dépensé 1 232 milliards de dollars dans la défense en 2022, soit 0,9 % de plus qu’en 2021. Dans son effort de guerre, la Russie a quant à elle augmenté de 9,2 % ses dépenses militaires en 2022, lesquelles ont atteint 86,4 milliards.