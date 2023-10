Défense : l’Union européenne organise en Espagne son premier exercice militaire

Du 16 au 22 octobre, l’Union européenne réalise son tout premier exercice militaire réel. En Espagne, 19 pays coordonnent les manœuvres de 2 800 militaires réunis pour une vaste simulation.

Après s’être longtemps concentrée sur sa dimension économique, l’Union européenne cherche à développer ses capacités en matière de défense – Crédits : Présidence espagnole du Conseil de l’UE

“Une nouvelle page dans la défense de l’UE”, selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, cité par Euronews. Entre le 16 et le 22 octobre, “l’Union européenne réalise son tout premier exercice militaire réel (LIVEX) depuis la base navale de Rota située dans la province de Cadix, en Espagne”, explique Ouest-France.

L’objectif de l’exercice : “tester en grandeur nature ce que pourrait être la capacité de déploiement rapide de l’UE, supposée être opérationnelle d’ici à 2025″, poursuit le quotidien régional. Euractiv rappelle que cette dernière s’inscrit dans la boussole stratégique, “la première stratégie militaire de l’Union européenne, approuvée par les Etats membres en mars 2022″. Dans un contexte international tendu, celle-ci est “destinée à accroître la capacité d’action du bloc” que constitue l’Union, ajoute RFI.

Au total, la simulation coordonne les troupes de “19 Etats membres, dont l’Autriche, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, Malte, le Portugal ou encore la Roumanie” [Euractiv].

Un exercice grandeur nature en conditions réelles

Aux 2 800 soldats européens présents sur place, s’ajoutent “25 avions, comme l’Eurofighter Typhoon espagnol, et six navires, dont des navires d’assaut et un chasseur de mines français”, détaille Politico. Cet important déploiement est accompagné “de ressources spatiales et cybernétiques ainsi que des forces d’opérations spéciales” [Euractiv]. Le LIVEX est financé “par le budget de 5 millions d’euros de la Facilité européenne pour la paix pour MILEX23″, l’exercice militaire de gestion de crise de l’UE, fait savoir Politico.

Le scénario : l’UE doit dépêcher en urgence ses troupes “pour secourir un allié européen fictif appelé Seglia qui demande de l’aide pour faire face à une situation sécuritaire qui se détériore rapidement à cause d’un groupe extrémiste violent”, relate le média. D’après Ouest-France, cette simulation comprend “un assaut amphibie, la sécurisation et la prise de contrôle d’un port de débarquement (Seaport of Debarkation) et une insertion de moyens terrestres pour sécuriser le théâtre”.

A travers cet exercice, l’Union cherche à “renforcer la préparation et l’interopérabilité entre les armées des pays de l’UE ainsi qu’à avancer vers la création d’une capacité de déploiement rapide avec d’autres scénarios d’exercice, notamment le sauvetage et l’évacuation”, décrypte Euronews. “Nous devons être prêts à agir comme il se doit pour protéger nos citoyens et contribuer à la stabilité globale. Et pour cela, nous devons nous entraîner ensemble”, a indiqué le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, interrogé par The Sun. De quoi positionner l’Union en tant que “garant de la sécurité globale” selon le responsable européen.

Une nouvelle étape vers une Europe de la défense ?

“L’Europe, bientôt une puissance militaire ?”, s’interroge ZDF à l’occasion de cet exercice militaire. Comme le souligne le média allemand, “les tentatives visant à faire de l’Europe une puissance militaire ont une longue histoire”, marquée notamment par l’échec de la Communauté européenne de défense dans les années 1950. Depuis, l’Union s’est “concentrée sur sa force économique. Et lorsqu’il s’agissait de questions de sécurité, elle s’en remettait soit aux Etats-nations, soit à l’Otan– et donc aux Etats-Unis”, note ZDF.

Mais pour Politico, le vent serait en train de tourner : “A la suite de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, l’UE - un projet initialement conçu pour maintenir la paix - a cherché à devenir davantage une puissance militaire”. En outre, la perspective du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a conduit “le bloc [européen] à essayer de moins dépendre de Washington en matière de défense et de sécurité”, analyse Politico.

Un agenda notamment poussé par la France, qui souhaite une “politique de défense plus coordonnée au niveau européen”, constate Euronews. Certains pays craignent toutefois que cette approche “conduise à un affaiblissement du rôle de l’Otan” en Europe, rapporte la chaîne de télévision. Présent à l’exercice, le chef du Comité militaire de l’UE, le général autrichien Robert Brieger, s’est voulu rassurant sur ce point : “Il y a de la place pour les deux organisations”, a-t-il affirmé [Politico].

Euractiv fait savoir qu’en plus de sa capacité rapide de déploiement, l’Union “espère mettre en place une capacité militaire de planification et de conduite” d’ici à 2025. Entre-temps, “le prochain et deuxième exercice” de la force d’intervention se déroulera en Allemagne en 2024, indique ZDF.

