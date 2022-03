Crise ukrainienne : suivez l'intervention du président Zelensky au Parlement européen

Après avoir formellement demandé l’adhésion de son pays à l’Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy doit s’adresser aux députés européens mardi 1er mars peu après 12h30, dans le cadre d’un débat organisé sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Après une introduction de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, Volodymyr Zelenskyy ainsi que le président de la “Rada” ukrainienne (le Parlement), Rouslan Stefantchouk, interviendront à distance si la situation le permet.

Les députés écouteront ensuite les points de vue des présidents du Conseil et de la Commission, Charles Michel et Ursula von der Leyen, ainsi que du responsable de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, avant de donner leur propre évaluation des attaques russes et d’adopter une résolution (résultats prévus à 17h15).