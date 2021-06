Covid-19 : quelle place pour l'Europe dans la "diplomatie vaccinale" mondiale ?

En proie à la pandémie de Covid-19, les grandes puissances ont mobilisé leurs efforts pour financer la recherche d’un vaccin et s’assurer un approvisionnement suffisant, tout en engageant pour certaines des politiques plus solidaires à l’égard des pays les moins avancés. Quel rôle joue l’Europe sur la scène internationale, et quelle position a-t-elle adopté entre “protectionnisme vaccinal” et exportations vers les Etats les plus défavorisés ?

Entre multilatéralisme et protectionnisme, où l’Europe se situe-t-elle sur l’échiquier mondial de la production et de l’exportation de vaccins ? - Crédits : Franky De Meyer / iStock

La pandémie de Covid-19 qui frappe la planète a paralysé l’économie mondiale, mais pas la communauté scientifique, lancée dans une course effrénée au vaccin depuis de longs mois. Le 25 mai, l’OMS estimait que 285 vaccins potentiels étaient actuellement à l’étude dans le monde, dont 101 étaient testés sur l’homme et 24 dans la dernière phase des essais cliniques avant demande d’homologation. Ces recherches aiguisent les appétits des grandes puissances mondiales qui se livrent à une compétition pour réserver un maximum de doses à leur population.

Depuis le mois de décembre 2020 et le lancement des premières campagnes de vaccination, au 25 mai plus de 1,5 milliard de doses ont été administrées sur la planète, selon les estimations de l’OMS. Si le rythme de la vaccination s’accélère globalement dans le monde, ce chiffre masque de profondes disparités entre pays avancés et peu développés. Ainsi, à eux seuls, les États-Unis, la Chine, l’Inde et l’Union européenne ont réalisé près de 1,23 milliard d’injections, soit 82 % du total mondial. Une hyperconcentration dénoncée par l’OMS le 22 mars dernier. Son président Tedros Adhanom Ghebreyesus avait alors qualifié la situation “d’échec moral catastrophique” : “L’écart entre le nombre de vaccins administrés dans les pays riches et le nombre de vaccins administrés [dans les pays peu développés] se creuse et devient chaque jour plus grotesque”, avait-il ajouté.

Part de la population ayant reçu au moins une dose dans le monde - Crédits : Our world in data

Comment l’Europe avance-t-elle par rapport au reste du monde ?

Avec 213 millions de doses administrées au 25 mai selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’UE se situe donc dans le quatuor de tête mondial en valeur absolue. En valeur relative néanmoins - soit le nombre de doses injectées rapporté à la population - cette dernière accuse un retard notable vis-à-vis des autres grandes puissances de la planète. Avec 62,9 % de sa population totale ayant reçu au moins une dose au 24 mai, Israël affiche notamment le plus fort taux d’inoculation du vaccin au monde. Le Royaume-Uni (56,08 %) ou les États-Unis (49 %) sont également loin devant l’UE (35,22 %). Malgré l’accélération des campagnes de vaccination sur le continent observée depuis le début du mois d’avril, l’Europe demeure donc en retrait.

Ce retard s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore Israël ont lancé leurs campagnes de vaccination une à trois semaines avant l’Union européenne. Ils ont donc disposé de plus de temps. Par la suite, l’UE, qui a négocié des prix plus bas, s’est retrouvée face à une autre problématique : les laboratoires ont cherché à livrer en priorité leurs doses aux puissances ayant accepté de payer plus cher. Enfin, les doutes quant aux effets secondaires générés par les vaccins AstraZeneca puis Johnson & Johnson ont contribué à retarder encore un peu plus les livraisons prévues par ces deux laboratoires.

Évolution de la part de la population des puissances mondiales ayant reçu au moins une dose de vaccin depuis le 8 décembre 2020 - Source : Our World in Data

Quelles sont les positions des grandes puissances sur la “solidarité vaccinale” ?

Dès les balbutiements de la recherche d’un vaccin contre le Covid-19, une question s’est posée pour les gouvernements des puissances mondiales. Comment trouver le bon équilibre entre la protection de ses citoyens et l’optimisation de la vaccination au niveau de la planète ? Par essence, une pandémie doit en effet être combattue au niveau collectif. Pour autant, les États ont naturellement pour priorité d’immuniser leurs citoyens. Face à ce dilemme, les États-Unis, lorsqu’ils étaient gouvernés par Donald Trump, ont d’abord défendu l’option “America First”. La Chine en a fait de même. Mais les deux superpuissances mondiales ont depuis nuancé leur discours, et même donné des doses à d’autres pays. L’Europe a pour sa part adopté une ligne plus libérale encore, bien résumée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, pour qui “l’Europe sera à l’abri quand le monde sera à l’abri”. Autrement dit, inutile d’atteindre l’immunité collective sur le Vieux continent si la pandémie continue de sévir à ses portes, car elle finira par s’y propager à nouveau.

Bruxelles, Washington et Pékin ont donc tous trois adhéré à un mécanisme de solidarité mondiale d’achats de vaccin pour les pays les moins développés. L’UE en est d’ailleurs le deuxième plus gros donateur, à hauteur de 1 milliard d’euros, derrière les États-Unis. Baptisé COVAX, il est co-dirigé par trois instances internationales : l’OMS, l’Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Son fonctionnement repose sur la même logique que celle des achats groupés privilégiés par la Commission européenne. Les pays participants débloquent des fonds qui permettent de pré-réserver des doses auprès des laboratoires. Doses qui sont ensuite distribuées aux 92 pays les plus pauvres au monde, tous bénéficiaires.

Les livraisons ont néanmoins tardé puisqu’il a fallu attendre le mois de février pour qu’un premier stock soit envoyé au Ghana. Au 17 mai, 67 millions de doses ont été distribuées via le mécanisme COVAX. Ce chiffre encore très faible est très éloigné de l’objectif initialement affiché de commercialiser 1,8 milliards de doses à moins de trois dollars l’unité d’ici à la fin de l’année 2021. Il témoigne par ailleurs des priorités des États, dont le souci majeur demeure de vacciner leur propre population. La meilleure illustration étant le cas du Canada qui, après avoir contribué au mécanisme COVAX et affirmé vouloir faire preuve de solidarité, a finalement utilisé ce canal pour obtenir près de 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca. L’Inde, confrontée à une flambée épidémique sans précédent, a également bloqué les exportations de ses doses d’AstraZeneca, dont certaines étaient censées alimenter COVAX. Par ailleurs, on estime que pour atteindre son objectif, le mécanisme nécessiterait 5 milliards de dollars supplémentaires. Un constat face auquel les pays du G7 se sont engagés à fournir le soutien financier nécessaire. Sans avancer de chiffres pour l’instant.

Dans ce contexte, l’UE détonne à plusieurs égards et semble plus ouverte au don ou à la revente de son stock de vaccins. Première illustration de cette politique, elle a tout d’abord organisé une conférence des donateurs au niveau mondial en mai 2020. L’initiative, surnommée “Covidthon”, a permis de réunir plus de 15 milliards d’euros de la part des États et des grandes fortunes de la planète. Cet argent sera utilisé pour garantir un accès universel à la vaccination, et notamment au continent africain. L’UE projette également de mettre en place son propre mécanisme de solidarité internationale selon lequel un pourcentage des doses qui lui sont livrées serait réservé aux pays en difficulté dans leurs campagnes de vaccination. Enfin, au 7 mai, le Brussels Times estimait que plus de 200 millions de doses avaient été exportées depuis l’Union européenne (principalement à destination d’États développés aux campagnes de vaccination avancées, comme le Japon et le Royaume-Uni). Avant de revenir sur cette politique plutôt permissive et de mettre en place un mécanisme de transparence renforcé pour mieux encadrer ces exportations.

Autre question en lien avec la solidarité vaccinale, la question de la levée des brevets. Concrètement, la levée des brevets signifierait que les laboratoires qui ont conçu les vaccins renonceraient à leur propriété intellectuelle sur ceux-ci, et donc que n’importe quelle autre entreprise ou acteur public pourrait les produire sans avoir à payer pour cela. Le 6 mai, les Etats-Unis ont apporté leur soutien à l’Inde et à l’Afrique du Sud, qui réclamaient cette levée pour pouvoir accélérer le rythme de leur production. Si la ministre française déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher a d’abord estimé qu’il s’agissait d’une “fausse bonne idée” au mois de février, Paris a finalement emboîté le pas à Washington puisque le 7 mai, Emmanuel Macron s’est dit “tout à fait favorable” à cette option. Du côté de l’Union européenne, la présidente de la Commission européenne a annoncé être “prête à discuter” de cette levée des brevets tandis que le président du Parlement européen David Sassoli considère pour sa part que “le partage des brevets est une nécessité absolue”.

Ces prises de positions, qualifiées “d’historiques” par l’OMS, devraient être débattues dans le cadre de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). Une tendance que combattent les représentants des laboratoires, qui rétorquent que des accords de production sont déjà passés entre concurrents pour accroître le rythme de production et que la levée des brevets n’améliorerait pas la situation. Reste ensuite à déterminer quels savoir-faire tomberaient dans le domaine public. Autrement dit, si les laboratoires seront amenés à divulguer seulement le contenu de leurs vaccins, ou également les procédés technologiques nécessaires à leur conception. Un détail d’importance, qui pourrait accélérer - ou, le cas échéant, ralentir - la production. Enfin, quand bien même les laboratoires dévoileraient l’ensemble de leurs secrets médicaux, les entreprises et Etats qui voudraient s’en emparer devraient rattraper un retard scientifique, technologique et industriel d’ampleur, notamment pour les vaccins à ARN messager, un procédé encore jamais utilisé sur l’homme par le passé.

Outre la vaccination, l’Union européenne s’est notamment engagée à fournir l’Inde en oxygène. En proie à une flambée épidémique sans précédent depuis la mi-avril, le système de santé indien fait en effet face à une pénurie de bombonnes d’oxygène permettant d’offrir une assistance respiratoire aux malades du Covid-19. Cette aide transitera via le mécanisme de protection civile de l’UE, qui centralise les dons matériels et l’aide logistique et humaine proposée par les États membres.

Comment la vaccination est-elle devenue un enjeu diplomatique majeur ?

Si l’Union européenne est partisane d’une approche multilatérale, la Chine et la Russie, elles, ont également renforcé leurs relations bilatérales avec de nombreux pays dans le monde grâce à leur “diplomatie vaccinale”. Pékin et Moscou ont en effet recouru à la recherche publique pour développer leurs propres vaccins. Spoutnik V, EpivacCorona et Kovivak côté russe, Sinopharm, Sinovac et CanSino côté chinois. Les stocks produits sont destinés bien sûr à immuniser leur population, mais ils sont également utilisés pour tisser des relations plus étroites avec des alliés, voire en trouver d’autres sur la scène internationale.

Au 22 mars, la Russie avait par exemple signé des contrats d’exportation avec 74 pays pour un total de 815 millions de doses de son vaccin Spoutnik V, selon Tatiana Katsouéna-Jouan, chercheuse à l’Ifri, interviewée par France Inter. D’abord contesté, Spoutnik V a ensuite gagné en crédit après que la revue The Lancet l’a adoubé comme le troisième vaccin le plus efficace au monde (à 91,6 %) derrière les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna. Il est désormais disponible dans sa version “light”, ne nécessitant qu’une seule dose. Côté chinois, les trois vaccins ont rencontré un succès moins flagrant, mais avaient tout de même été commandés par 32 pays au 17 mars, rapporte le média spécialisé The Diplomat.

Les deux puissances ont principalement vendu leur production aux pays “intermédiaires” tels que le Chili, le Vénézuela, l’Algérie, la Tunisie, le Mexique, l’Iran, ou encore l’Inde, qui a commandé 18 millions de doses de Spoutnik V pour faire face à une flambée épidémique sans précédent. Des livraisons devenues des armes politiques. En matière de communication d’abord, puisque le régime de Pékin affirme par là sa volonté de promouvoir une “communauté de destin pour l’humanité” et présente ses vaccins comme “un bien public mondial”. Mais surtout en matière diplomatique, puisque dans les faits, malgré ce discours multilatéraliste, la Chine a par exemple refusé des livraisons de vaccin au Paraguay, pays qui reconnaît Taïwan. Solidaire, le Chili a finalement fait don au Paraguay de 20 000 doses… Sinopharm achetées à la Chine. En parallèle, Pékin a en revanche donné plus de 4 millions de doses à certains pays en difficulté dans leurs campagnes de vaccination. Une attitude qualifiée de “diplomatie agressive et de propagande” par le ministre français des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian.

La bataille de l’opinion, un enjeu de soft power ? Courant mai, une autre affaire, symptomatique de la guerre d’influence qui se joue actuellement autour de la perception des vaccins, a éclaté en France. Plusieurs influenceurs de renom ont été contactés par Fazze, une agence de communication leur proposant des contrats très lucratifs s’ils venaient à critiquer le vaccin Pfizer/BioNTech et à mettre en doute sa sûreté. L’agence, basée à Londres, ne semble qu’être une boîte aux lettres fictive. Elle n’a jamais voulu dévoiler l’identité du commanditaire de la campagne de la communication. Seul faisceau d’indices dont la presse a fait mention, deux des quatre employés officiellement salariés par Fazze ont fait leurs études à l’université d’Etat des transports en Sibérie, rapporte LCI.

La diplomatie vaccinale chinoise a néanmoins battu de l’aile récemment à la suite des déclarations de Gao Fu, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies et plus haute autorité médicale du pays : “les vaccins [chinois] existant actuellement n’ont pas un taux de protection très élevé”, a-t-il déclaré le 10 avril dernier. La Chine envisage effectivement de compléter les vaccinations de sa population par des injections avec des doses Pfizer/BioNTech ou Moderna. Un réajustement qui dévalorise les vaccins chinois et fragilise donc la position de Pékin sur la scène internationale. Si Gao Fu est revenu sur ses propos depuis, conscient de leur effet néfaste sur le soft power chinois, des chercheurs serbes ont entretemps affirmé qu’avec Sinopharm, “les anticorps mettent beaucoup plus de temps à apparaître [qu’avec les autres], deux ou trois semaines après la deuxième dose”.

Du côté des pays acheteurs, le fait de recourir aux vaccins russes ou chinois est également l’occasion de se positionner politiquement. Ainsi, le guide suprême de la République islamique iranienne Ali Khamenei a par exemple interdit l’importation des vaccins occidentaux en janvier 2021, provoquant la colère de la population et du personnel soignant. Ces stratégies sanitaires illustrent bien la dimension éminemment politique que revêt la course au vaccin, les choix de chaque État recoupant les lignes de fracture géopolitiques aux niveaux européen et mondial.

Quelles sont les conséquences de cette diplomatie vaccinale en Europe ?

L’Union européenne n’échappe pas aux remous provoqués par les diplomaties vaccinales russe et chinoise. Le vaccin Spoutnik V a par exemple séduit la Hongrie, un État membre en opposition frontale avec l’UE sur certains sujets (état de droit, migrations…), et qui tenait à s’affranchir de la stratégie européenne de vaccination pour marquer son indépendance vis-à-vis de Bruxelles. Après avoir reçu les premiers échantillons de Spoutnik V fin novembre, des problèmes d’approvisionnement ont poussé Budapest à recourir au vaccin BioNTech/Pfizer. Sans se conformer complètement à la stratégie de coordination européenne pour autant, puisque le gouvernement hongrois a tenu à lancer sa campagne de vaccination le 26 décembre, soit la veille de la date sur laquelle s’étaient accordés les autres États membres.

Depuis, l’autorité hongroise de réglementation des médicaments a accordé son feu vert au vaccin Spoutnik V ainsi qu’au vaccin chinois Sinopharm, alors qu’aucun des deux n’a été validé par l’EMA pour le moment. Le pays est toutefois relativement sorti de son isolement en ce qui concerne le vaccin russe au vu de l’intérêt témoigné par plusieurs capitales européennes et des commandes passées par certaines d’entre elles.

La Slovaquie, l’Autriche et l’Allemagne se sont en effet tournées depuis vers Spoutnik V, tandis que la Pologne, qui entretient un contentieux historique avec la Russie, a préféré passer commande du vaccin chinois Sinopharm. L’annonce allemande de discussions engagées avec le Kremlin a jeté un froid dans le couple franco-allemand, le secrétaire d’État aux Affaires européennes français Clément Beaune qualifiant cette opération de “coup de communication pas très sérieux”. Enfin, le Danemark et l’Autriche ont lancé un projet de production de vaccins de deuxième génération avec Israël. Autant d’initiatives bilatérales qui témoignent des inquiétudes des États membres face aux lenteurs de la stratégie vaccinale européenne.

Entretemps, l’Union européenne est également peu à peu revenue sur sa position quant à l’efficacité et l’intérêt du vaccin russe Spoutnik V. Sceptique jusqu’alors, Ursula von der Leyen a affirmé le 2 février devant des parlementaires européens que “si les producteurs russes, […] [ouvraient] leurs dossiers et [montraient] de la transparence[…], alors ils pourraient avoir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché comme les autres”. L’Agence européenne des médicaments examine par ailleurs Spoutnik V, qui pourrait donc faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché européen.

Kirill Dmitriev, directeur du Fonds d’investissement direct russe, principal mécène du vaccin produit par son pays, a néanmoins fait savoir que l’UE ne pourrait en bénéficier qu’après la vaccination de la majeure partie des Russes, pas avant mai au plus tôt. Enfin, l’EMA a également annoncé qu’elle commençait l’examen scientifique de Sinovac, l’un des vaccins commercialisés par Pékin. Cet intérêt éprouvé pour les productions russe et chinoise rappelle en tout cas que la question de l’accès prioritaire des Européens aux stocks de vaccins reste d’actualité malgré les signatures de contrats déjà réalisées.