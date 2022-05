Conseil européen : nouvelles mesures en discussion pour l’Ukraine et une unité à retrouver

Lundi 30 et mardi 31 mai se tient à Bruxelles un sommet européen exceptionnel, plus de trois mois après le début de la guerre en Ukraine. Au menu des discussions : le sixième train de sanctions contre Moscou, l’aide d’urgence, la sécurité alimentaire et la défense européenne.