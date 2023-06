Conseil européen : les Vingt-Sept cherchent des garanties de sécurité pour l’Ukraine

Juliette Verdes

Les 27 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se retrouvent pour un Conseil européen ces jeudi 29 et vendredi 30 juin. L’occasion pour les dirigeants de réaffirmer leur soutien militaire et financier à Kiev, dans un contexte d’instabilité en Russie.