Cillian Lohan : "Nous décidons de l’avenir de notre Union"

“Relisons la déclaration de Robert Schuman !”, c’est le message de Cillian Lohan, vice-président du Comité économique et social européen, rappelant en ce mois de l’Europe, que “la solidarité, la responsabilité, l’unité et la générosité sont les pierres angulaires de notre Union” pour maintenir la paix sur le continent européen.

Pour Cillian Lohan, “la brutalité de la guerre vient rappeler à quel point le récit fondateur de l’Union européenne garde toute sa pertinence” - Crédits : Frederic Sierakowski / Isopix

Nous célébrons ce mois-ci la Journée de l’Europe, marquant l’anniversaire de la déclaration historique que Robert Schuman prononça le 9 mai 1950 et dans laquelle on s’accorde largement à voir le texte fondateur de la construction européenne. Cette allocution était mue par la vision d’un projet commun et un désir de promouvoir la paix et l’unité en Europe. Robert Schuman y décrivait les valeurs fondamentales qui, aujourd’hui encore, constituent notre patrimoine commun. Dans des circonstances normales, je considérerais cette journée comme une occasion de réfléchir à toutes les avancées que la paix, la coopération et la solidarité nous ont permis d’accomplir et aux objectifs que nous espérons atteindre à l’avenir.

Cette année toutefois, ce 9 mai sera avant tout placé sous le signe de l’unité et de la solidarité avec le peuple ukrainien. La brutalité de la guerre vient me rappeler à quel point le récit fondateur de l’Union européenne garde toute sa pertinence. La solidarité, la responsabilité, l’unité et la générosité sont les pierres angulaires de notre Union. Le projet européen plonge ses racines dans la volonté de rendre toute guerre « non seulement impensable, mais matériellement impossible » sur le continent européen, selon la célèbre formule du discours de Robert Schuman. En février 2022, l’agression de la Russie contre l’Ukraine a rallumé la guerre aux portes mêmes de l’Union européenne. Aujourd’hui, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, il en va de la paix et de l’unité en Europe. Dans pareil contexte, il apparaît plus évident que jamais que nous nous devons d’œuvrer afin que notre continent soit en paix. Concrètement, c’est à présent, en condamnant cette guerre et y réagissant fermement, que nous décidons de l’avenir de notre union.

Nous avons su traduire nos valeurs européennes communes en actions rapides et tangibles, afin de nous mobiliser face à la crise humanitaire provoquée par ce conflit. Ces dernières semaines, nous avons tous été témoins de l’impressionnant élan de solidarité et de générosité dont les citoyens européens ont fait preuve pour venir en aide, de toutes les manières possibles, aux réfugiés ukrainiens. Le Comité Economique et Social Européen a consacré à l’Ukraine une page web spécifique, qui fournira de plus amples informations sur le travail effectué par nos membres et leurs organisations et sur leurs initiatives.

Ces exemples de mobilisation altruiste constituent, à mes yeux, l’incarnation même des idéaux et des espoirs exposés, le 9 mai 1950, dans la déclaration de Robert Schuman.

Par Cillian Lohan, vice-président, chargé de la communication au Comité économique et social européen (CESE).