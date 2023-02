[Carte] Les réfugiés ukrainiens dans les Etats membres de l’Union européenne

Dès le début de l’invasion russe fin février 2022, les Ukrainiens sont venus se réfugier en nombre dans l’Union européenne. Ils sont près de 4,6 millions à avoir obtenu la protection temporaire, un statut qui leur permet de séjourner et travailler librement dans les Etats membres.

Face à l’armée russe, les Ukrainiens ont pu compter sur la solidarité des Européens. Dès le 24 février 2022, premier jour de l’invasion de leur pays, ils ont été contraints de fuir en masse leurs domiciles et pour beaucoup de franchir la frontière. Au 20 février 2023, l’ONU compte 4 568 057 Ukrainiens ayant obtenu un statut de protection temporaire dans les Etats membres de l’UE (selon les dernières données disponibles par pays). Soit plus de 10 % de la population de l’Ukraine avant le déclenchement de la guerre.

La protection temporaire Comme l’explique le site du Conseil de l’UE, la protection temporaire permet à ses bénéficiaires et à leur famille d’obtenir automatiquement un droit au séjour dans l’Etat membre de leur choix ainsi qu’un accès au marché du travail, au logement, à la santé, à l’éducation et à l’assistance sociale. La protection temporaire dure au minimum un an mais peut être prolongée jusqu’à trois ans. Si elle est attribuée automatiquement aux ressortissants ukrainiens, ces derniers doivent cependant demander un titre de séjour dans le pays où ils s’installent. Ce statut est devenu réalité avec l’activation, le 4 mars 2022, du mécanisme de protection temporaire, instrument créé en 2001. Une première dans l’histoire de l’UE.

Dans l’Union, les réfugiés ukrainiens ne se répartissent pas de la même manière entre Etats membres. Certains en accueillent beaucoup plus que d’autres, que ce soit en valeur absolue ou par rapport à leur population. Des différences qui peuvent notamment s’expliquer par des facteurs de proximité géographique ou encore culturelle.

Frontalière de l’Ukraine, la Pologne est le pays de l’UE qui compte le plus grand nombre d’Ukrainiens ayant obtenu la protection temporaire, avec 1 563 386 personnes au 20 février. Viennent ensuite l’Allemagne (881 399) et la République tchèque (489 158). La France a quant à elle accueilli 118 994 Ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire et compte donc parmi les autres Etats membres où plus de 100 000 réfugiés venus d’Ukraine ont séjourné, aux côtés de l’Italie (169 837), de l’Espagne (167 726), de la Bulgarie (153 059), de la Roumanie (115 047) et de la Slovaquie (109 623).

Pour mieux comprendre l’importance de l’accueil d’un pays de l’UE, il faut mettre ces données en rapport avec sa population. En Pologne, les Ukrainiens qui ont reçu la protection temporaire représentent plus de 4 % de la population avant la guerre, contre seulement 0,01 % en France.