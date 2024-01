Avec 90 000 soldats, l’Otan annonce son plus grand exercice militaire depuis 1988

L’organisation lancera la semaine prochaine un exercice militaire de grande ampleur. Quelque 90 000 soldats vont être déployés de l’Atlantique à l’est de l’Europe pour une démonstration de force qui vise la Russie sans la nommer.

Ce jeudi, le Général Christopher Cavoli, l’Amiral Rob Bauer et le Général Chris Badia (de gauche à droite) ont tenu une conférence de presse afin d’annoncer l’exercice militaire – Crédits : Otan

“Ce sera une démonstration claire de notre unité, de notre force et de notre détermination à nous protéger les uns les autres”, a déclaré ce jeudi le général américain Christopher Cavoli, commandant suprême des forces alliées en Europe [France Info]. Ce jeudi 18 janvier, l’Otan a précisé les détails du “vaste exercice militaire” qui sera lancé la semaine prochaine, fait savoir Le Parisien.

Baptisée Steadfast Defender (“Défenseur inébranlable”), cette opération “barnumesque” regroupera “les pays de l’Alliance (plus la Suède, qui continue à faire antichambre)” et durera “jusqu’en mai”, résume Le Soir. Elle aura lieu sur une zone très étendue, allant “de l’Atlantique au flanc est de l’Otan”, et aura pour but de simuler un conflit face à un “adversaire de taille comparable” à l’Otan, complète L’Orient-Le Jour.

“A l’approche des deux ans du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie”, cette dernière “n’est pas citée mais c’est bien d’elle dont il s’agit”, note BFMTV. La chaîne de télévision estime que “l’Otan veut montrer sa puissance et préparer ses troupes à un conflit majeur”, face aux menaces de Moscou et “au risque d’une défaite de l’Ukraine”. “La ligne de front entre les armées russe et ukrainienne n’a guère bougé ces derniers mois”, tandis que “Kiev réclame avec insistance des armes supplémentaires et des munitions pour espérer opérer une percée militaire significative”, rappelle L’Orient-Le Jour.

90 000 soldats mobilisés

L’exercice permettra de montrer que “l’Otan peut mener et soutenir des opérations complexes multi-domaines pendant plusieurs mois, sur des milliers de kilomètres […] et dans toutes les conditions”, explique l’organisation citée par AP News.

Présent aux côtés du général Cavoli jeudi lors de sa conférence de presse, “l’amiral néerlandais Rob Bauer, le chef du comité militaire de l’Otan”, a fait état “d’un record en termes de nombre de soldats”, rapporte Le Parisien. Avec 90 000 soldats mobilisés, l’opération dépasse en effet ce qui était jusqu’alors le “plus grand exercice de l’Otan à ce jour depuis la fin de la guerre froide”, organisé en 2018 avec “environ 51 000 soldats” en Norvège, remarque la ZDF. Il devient même “le plus grand exercice depuis 1988″, ce dernier ayant réuni “125 000 soldats” l’année précédant la chute du mur de Berlin, souligne la chaîne de télévision allemande.

Certains pays seront particulièrement actifs lors de Steadfast Defender. C’est le cas du Royaume-Uni, qui va “à lui seul déployer 20 000 militaires” [L’Orient-Le Jour]. L’opération sera également “l’occasion d’observer le rôle de la France, en quête de crédibilité aux yeux de ses alliés”, et qui dirige actuellement pour un an “une force terrestre multinationale de l’Otan” [Le Parisien].

Concernant l’équipement, “plus de 50 navires, des porte-avions aux destroyers […] plus de 80 avions de combat, hélicoptères et drones et au moins 1 100 véhicules de combat, dont 133 chars et 533 véhicules de combat d’infanterie” seront déployés, liste Reuters.

“Menace n°1”

Pendant “une longue période” précédant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Otan est restée focalisée sur “des guerres de moindre envergure en Afghanistan et en Irak” [Reuters]. “Convaincus que la Russie post-soviétique ne représentait plus une menace existentielle”, ses membres n’avaient “pas jugé nécessaire de mettre en place des plans de défense à grande échelle”, poursuit l’agence de presse britannique.

Mais “depuis l’assaut à grande échelle lancé en février 2022 par le Kremlin sur l’Ukraine, la Russie est identifiée comme la menace n°1″, explique Le Soir. L’éventualité d’une progression russe sur le continent européen n’est plus à exclure : si l’attaque d’un pays de l’Otan par Moscou reste peu probable “pour l’instant”, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a par exemple estimé vendredi 19 janvier que cela pourrait être le cas d’ici “cinq à huit ans” [Politico].

L’opération militaire qui débutera la semaine prochaine permettra donc de “peaufine[r] les nouveaux plans de défense et de dissuasion de l’Otan, avalisés lors du sommet de Vilnius, l’été dernier”, poursuit Le Soir. Une attention particulière sera notamment portée au “déploiement de la force de réaction rapide de l’Otan en Pologne” ainsi qu’aux “autres lieux majeurs des exercices […] : les États baltes, considérés comme les plus menacés par une éventuelle attaque russe”, précise Reuters.

Les autres sujets du jour

Economie

Elections européennes

Energie

Vie politique des Etats membres