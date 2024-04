Aux Etats-Unis, la Chambre des représentants adopte une aide de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine

Après six mois de blocage, la Chambre des représentants américaine a voté en faveur d’une aide de près de 61 milliards de dollars pour Kiev, samedi 20 avril. De quoi permettre l’envoi d’armes et de munitions à l’Ukraine, qui en a cruellement besoin.

Adopté par la Chambre des représentants américaine samedi 20 avril, le plan d’aide à l’Ukraine sera examiné par le Sénat à partir du 23 avril - Crédits : Mikhail Makarov / iStock

“Après plus de six mois d’échecs répétés, de reformatages vains, de blocages républicains et de désastre pour l’image des Etats-Unis dans le monde, la Chambre des représentants a adopté, samedi 20 avril, un nouveau paquet d’aide au bénéfice de l’Ukraine”, indique Le Monde. “Une aide de 60,8 milliards de dollars (57 milliards d’euros) dont ce pays a plus que jamais besoin, alors que ses munitions s’épuisent et qu’il subit les frappes russes sans protection efficace”, poursuit le quotidien.

Cela “empêchera la guerre de se propager” et “sauvera des milliers et des milliers de vie”, a très vite réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky [France info]. Son homologue américain Joe Biden a pour sa part jugé que le Congrès se montrait à la hauteur de “l’histoire”, rapporte L’Express.

Réunie en session extraordinaire samedi, la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui forme avec le Sénat le Congrès américain, a approuvé “un budget de 95 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taïwan”, précise Le Figaro. Votée en textes séparés, l’aide à l’Ukraine a été adoptée à “311 voix contre 112″ [Le Figaro].

De nouvelles livraisons d’armes à venir

Le plan d’aide adopté par la Chambre des représentants des Etats-Unis “contient principalement de l’assistance militaire et économique, même s’il autorise aussi Joe Biden à confisquer et à vendre des actifs russes pour qu’ils servent à financer la reconstruction de l’Ukraine”, note France info. Ainsi, “23 milliards de dollars serviront pour l’armée américaine à remplacer les armes et les stocks américains qui partent en Ukraine [tandis que] 27,1 milliards financeront l’achat d’armes par Kiev”, détaille la chaîne d’information en continu.

Selon le Guardian, l’enveloppe financière votée par les représentants américains prévoit également “environ 8 milliards de dollars d’aide non militaire” sous forme de prêts, pour par exemple “aider le gouvernement ukrainien à poursuivre ses opérations de base, notamment le paiement des salaires et des retraites”.

“La ligne d’arrivée est maintenant en vue”, s’est réjoui dans un communiqué le chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, expliquant que le plan d’aide serait examiné par la Chambre haute à partir du 23 avril, rapporte L’Express. Jusqu’à présent, celui-ci avait été bloqué “par une minorité d’élus républicains”, proches de Donald Trump et farouchement opposés au soutien de Kiev, rappelle Le Figaro. Le président américain Joe Biden a exhorté le Sénat à “envoyer rapidement ce paquet [législatif] sur [son] bureau” afin qu’il puisse le signer et en faire une loi, cite la chaîne de télévision américaine CNN.

Le soulagement de Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est dit “reconnaissant” envers démocrates et républicains, saluant “personnellement [le président républicain de la Chambre des représentants] Mike Johnson pour cette décision qui maintient l’histoire sur la bonne voie”, cite L’Express.

La vote de l’aide par la Congrès américain “change tout dans les têtes” assure l’historien spécialiste des questions militaires Cédric Mas, auprès de France info. “La guerre est aussi une affaire de moral. Aujourd’hui, les Ukrainiens ont une perspective. Leur résistance a une perspective de renversement”, explique-t-il.

Saluant l’approbation de l’aide à l’Ukraine, le président du Conseil européen Charles Michel a déclaré sur X qu’il s’agissait d’ ”un message clair [envoyé] au Kremlin” [L’Express]. “Mieux vaut tard que jamais. Et j’espère qu’il n’est pas trop tard pour l’Ukraine”, a quant à lui tempéré le Premier ministre polonais Donald Tusk, fervent soutien à Kiev, sur ce même réseau social, rapporte l’hebdomadaire. Début février, l’Union européenne avait de son côté accordé une “aide de 50 milliards d’euros à Kiev (33 milliards de prêts et 17 milliards de dons), incluse dans une rallonge au budget de l’UE jusqu’en 2027″, rappelle France info.

