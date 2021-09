Affaire des sous-marins : les Etats-Unis privilégient leur alliance avec le Royaume-Uni et l'Australie plutôt qu'avec l'Europe

Le président américain Joe Biden a officialisé mercredi 15 septembre un nouveau partenariat entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Une alliance comprenant notamment la vente de sous-marins militaires à l’Australie, au détriment du contrat initial prévu entre Paris et Canberra. Les Américains fâchent ainsi les Européens et renouvellent leur relation avec le Royaume-Uni post-Brexit.