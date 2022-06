Adhésion des Balkans occidentaux à l’UE : que souhaitent les Etats membres ?

Au sein de cette région du sud-est de l’Europe, plusieurs pays frappent à la porte de l’Union européenne depuis des années et sont toujours en attente de la relance des élargissements. Pour adhérer, les Balkans occidentaux ont besoin que les Etats membres se mettent d’accord à l’unanimité.

En marge du Conseil européen des 23 et 24 juin 2022, les chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’UE vont rencontrer les dirigeants des Balkans occidentaux - Crédits : Toute l’Europe

Un nouveau sommet UE-Balkans se déroulera jeudi 23 juin 2022 à Bruxelles. Les réunions des dirigeants de l’Union et des Balkans occidentaux ont pour objectif de faire le point sur le processus de candidature en cours. La dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était à l’occasion du sommet de Brdo du 6 octobre 2021, organisé par la présidence slovène du Conseil de l’Union européenne. Le seul pays des Balkans occidentaux à avoir intégré l’UE est la Croatie en 2013.

Les six autres pays des Balkans occidentaux non membres de l’Union ne sont pas tous au même stade dans le processus d’intégration. Parmi eux, quatre sont officiellement reconnus comme candidats : il s’agit de la Macédoine du Nord (depuis 2005), du Monténégro et de la Serbie (depuis 2012) ainsi que de l’Albanie (depuis 2014). La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sont considérés comme “candidats potentiels”. La première a déposé sa candidature en 2016 mais n’a pas encore obtenu le statut de candidat. Quant au second, il a fait part de son intention de rejoindre l’UE mais n’a pas encore candidaté.

Des pays freinés dans le processus d’adhésion

La déclaration finale du sommet de Brdo en octobre 2021 réaffirme le “soutien sans équivoque à la perspective européenne des Balkans occidentaux” des Vingt-Sept et insiste sur l’engagement de l’Union “en faveur du processus d’élargissement”. En raison notamment d’un intérêt stratégique mutuel entre les deux parties. Les perspectives réaffirmées à l’occasion de cette rencontre se sont notamment traduites par un plan économique et d’investissement de 30 milliards d’euros pour sept ans afin de financer les transports, la transition énergétique, la santé, la formation ou la numérisation de l’économie de ces pays candidats.

Des freins à l’intégration européenne persistent cependant. Tels que les tensions récurrentes de nature frontalière ou ethnique entre les populations de l’ex-Yougoslavie. Mais les divisions entre les Etats membres de l’UE sur cette question ralentissent également le processus. Le blocage actuel par la Bulgarie de l’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie en est un exemple.

Des Etats membres qui poussent pour l’intégration des Balkans occidentaux

Dans le contexte de la guerre en Ukraine depuis la fin du mois de février 2022, plusieurs Etats membres de l’Union ont fait récemment savoir qu’ils souhaitaient relancer l’élargissement dans les Balkans. A l’occasion d’une réunion des pays de l’Europe du sud-est à Thessalonique le 10 juin 2022, le Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis a profité de ce sommet pour proposer l’intégration des Etats des Balkans occidentaux à l’UE d’ici à 2033.

L’Autriche, également fervente défenseuse de l’idée d’une adhésion rapide des Balkans, a de son côté de nouveau invité ses partenaires européens à envoyer des “signaux clairs” aux pays des Balkans lors du sommet du 23 juin, en particulier à la Macédoine, à l’Albanie et à la Bosnie-Herzégovine, en soulignant “le grand potentiel de déstabilisation de la Russie non seulement à l’est de l’Europe, mais aussi au sud-est”. En parallèle, la Slovénie aussi fera pression lors du prochain Conseil européen des 23 et 24 juin pour que la Bosnie-Herzégovine obtienne le statut de candidat à l’UE.

Les défis du sommet UE-Balkans du 23 juin 2022

L’un des principaux obstacles actuels à l’intégration des Balkans occidentaux : le veto bulgare exigeant que la Macédoine du Nord inclue la protection de la minorité bulgare dans sa constitution. Sofia avait déjà refusé en 2020 le “cadre de négociation”, qui devait constituer la feuille de route de Skopje pour adhérer à l’Union européenne. De plus, ce veto empêche également l’Albanie d’avancer dans le processus d’élargissement car les Etats membres ont décidé de lier les candidatures macédonienne et albanaise. Convaincre la Bulgarie sera donc l’un des objectifs du sommet UE-Balkans du 23 juin 2022.

A la tête de la présidence tournante du Conseil, la France a formulé une solution pour surmonter le blocage bulgare. Il a récemment été proposé à Sofia que le respect du futur accord bilatéral avec la Macédoine du Nord, qui réglera leurs différends, fasse partie du cadre de négociation du pays. Une proposition vue d’un bon œil par le gouvernement de Kiril Petkov. Mais en proie à une importante crise politique, il semble peu probable que la Bulgarie lève son veto d’ici la fin de la semaine. En revanche, le veto pourrait bien être retiré dans un avenir proche, après le sommet des Balkans, le chef du parti d’opposition de centre droit Gerb, l’ancien Premier ministre Boïko Borissov, ayant déclaré soutenir la proposition française. Ce qui donne une majorité parlementaire en Bulgarie prête à ouvrir les négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie.

Mais ces deux pays, de même que les autres Etats candidats de la région, ne pourront pas intégrer immédiatement l’UE alors que le temps presse. Dans les Balkans occidentaux, des puissances concurrentes de l’Union, Chine et Russie en tête, sont aux aguets et tentent d’étendre leur influence au maximum. Pour répondre à cette urgence sans bâcler le processus d’élargissement, Emmanuel Macron a avancé le 9 mai dernier un projet de Communauté politique européenne (CPE).

Le but ? Créer une structure rassemblant les pays d’Europe qui ne peuvent pas encore rejoindre l’UE ou qui ne le souhaitent pas autour de valeurs démocratiques communes. Cette organisation, qui se veut complémentaire à l’Union et non comme une alternative à l’adhésion, aurait vocation à faciliter les coopérations entre Etats dans des domaines de premier plan, tels que la sécurité, l’énergie ou encore les infrastructures. Il sera notamment question de la CPE lors du sommet des Vingt-Sept, les 23 et 24 juin. Et si l’idée venait à se concrétiser, les pays des Balkans occidentaux seraient certainement invités à y participer.