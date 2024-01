[Vidéo] Karima Delli : “Le train de nuit n’est pas une niche”

Dans les objectifs du Pacte Vert européen et de la lutte contre le réchauffement climatique, le transport constitue une cible de travail privilégiée. Selon des données d’Eurostat datant de 2020, ce secteur représente à lui seul 23,3 % des émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union européenne. Le train, mode de transport à faible impact environnemental, est ainsi largement promu et financé par l’Union européenne, qui avait même fait de l’année 2021 “l’Année européenne du rail”. L’UE souhaite notamment un doublement du trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici 2030, tel que présenté dans le plan “stratégie pour une mobilité durable et intelligente”.

Dans ce développement ferroviaire souhaité, le train de nuit fait un retour en force après une décennie de relatif déclin. Plusieurs lignes ont ainsi été ouvertes ou relancées, qu’elles soient transfrontalières, comme Paris-Vienne fin 2021 et plus récemment Paris-Berlin le 11 décembre 2023, ou nationales, avec la ligne Paris-Aurillac, inaugurée le 10 décembre 2023.

Karima Delli, députée européenne Europe Ecologie les Verts et présidente de la commission des Transports et du Tourisme au Parlement européen, explique pourquoi le train de nuit constitue une offre ferroviaire complémentaire intéressante et plaide pour une accélération du développement des infrastructures à travers un “Green deal ferroviaire”. “Le train de nuit doit permettre des déplacements à des tarifs plus abordables pour les usagers et se présente comme une alternative crédible à l’avion” explique-t-elle.