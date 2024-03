Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) : “Parlons d’Europe !”

Crises géopolitiques, enjeux de souveraineté, montée des populismes…Les enjeux qui se posent à l’Europe sont existentiels. Ils exigent un débat objectivé et apaisé, basé sur des faits et sur la connaissance de la mécanique des institutions européennes. C’est l’objectif poursuivi par le CESE et son président Thierry Beaudet, en recevant jeudi 27 et vendredi 28 mars, les eurodéputés pour un bilan de la 9e mandature du Parlement européen à l’occasion des “Rencontres européennes du CESE”.

Thierry Beaudet est président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) depuis mai 2021 - Crédits : CESE @ Katrin Baumann

Les 6 au 9 juin prochains, 488 millions de citoyens européens seront appelés à voter dans les 27 Etats qui constituent l’Union européenne.

Si chaque échéance électorale décide d’une certaine orientation des politiques, celle-ci pourrait bien décider de l’avenir du projet européen tout entier, et de l’avenir de la démocratie européenne. Avec deux théâtres de guerre aux frontières européennes, avec des estimations de vote qui font la part belle à l’abstention et aux partis anti-européens, avec de multiples contestations de ses politiques communes, l’Union se retrouve face à une de ces crises majeures qui, espérons-le encore cette fois, lui permettra d’avancer et de se renforcer.

Le contexte est plus que difficile, avec des campagnes électorales centrées sur des enjeux nationaux, comme si les partis n’osaient plus parler d’Europe à leurs électeurs, et n’attendaient de ces élections qu’une tribune pour parler de tout autre chose, au mieux, au pire, pour faire de l’Europe le bouc émissaire de tous les maux qui pèsent sur les peuples.

Rapprocher la sphère de la société civile et la sphère politique

La responsabilité des acteurs de la société civile organisée que nous sommes est d’assurer que la démocratie fonctionne non pas par défaut, en mode dégradé, mais comme un régime politique dont le citoyen éduqué et informé est l’indispensable pilier. Au niveau européen, les enjeux pour nos organisations ne manquent pas : souveraineté énergétique, alimentaire, stratégique, industrielle, transition écologique, stratégie face à l’agresseur russe, politique agricole commune, régulation du numérique… Ces enjeux majeurs exigent un débat objectivé et éclairé, et nous nous engageons pour garantir ce débat de qualité.

Pour cette raison, j’ai souhaité prendre deux initiatives. D’une part, le CESE a demandé aux universitaires du GIS-Eurolab de produire une analyse de la mandature 2019-2024 du Parlement européen. Ce travail mené par une quinzaine d’experts des politiques publiques européennes alimentera les débats des Rencontres Européennes du CESE et sera mis à la disposition du public. D’autre part, le CESE a élaboré un outil d’analyse des votes de la 9e mandature du Parlement européen, permettant de comprendre de façon précise comment se sont construites les alliances majoritaires, qu’elles soient traversées par des logiques nationales ou partisanes. L’agrégation des 18 000 votes de sessions plénières donne ainsi à voir des logiques politiques dont la campagne électorale actuelle ne rend pas toujours compte. Cet outil inédit a été mis en priorité à la disposition des organisations de la société civile.

L’Europe n’est pas un sujet lointain !

Non, l’Europe n’est pas un sujet lointain. C’est ce que le Conseil économique, social et environnemental tâchera de montrer jeudi 27 et vendredi 28 mars avec les “Rencontres Européennes du CESE”, deux journées dédiées à l’Europe. Et parce qu’il n’est plus possible de penser les politiques publiques économiques, sociales et environnementales sans prendre en compte la dimension européenne.

Cet évènement donnera la parole aux eurodéputés de tous bords sur des sujets comme les politiques économiques et sociales, la justice, les affaires intérieures, les droits fondamentaux ou les enjeux migratoires, l’écologie, l’énergie, ou encore les relations internationales. Des sujets au cœur du travail des organisations de la société civile.

En parallèle, tout au long de ces deux journées, se tiendront des débats, des ateliers, des éclairages pédagogiques pour faire mieux connaître les institutions et les politiques de l’Union.

Cet évènement ouvert à toutes et tous, veut partager les clés de compréhension du débat en faisant dialoguer politique et société, et rendre ainsi visible l’impact de l’Europe sur notre quotidien. Nous vous attendons nombreux !