Prix Hippocrène : immersion au Parlement européen pour les lauréats de l’édition 2024

Les six classes lauréates de l’édition 2024 du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe se sont vu remettre leurs récompenses. Reçus au Parlement européen de Strasbourg par les eurodéputées Karima Delli et Fabienne Keller, les 60 jeunes primés en ont profité pour découvrir les coulisses de l’institution.

Les 60 élèves récompensés ont pu découvrir les coulisses du Parlement européen de Strasbourg - Crédits : ©Nicolas Brehm / Institut national du service public (INSP)

Au Parlement européen de Strasbourg, la moyenne d’âge des habitués s’est quelque peu rajeunie ce jeudi 14 mars. Alors que les députés européens bouclaient les ultimes dossiers de l’avant-dernière session plénière de la mandature, 6 délégations regroupant au total 60 jeunes élèves français sont parties à la découverte de la prestigieuse institution européenne.

Qu’ils soient lycéens à Limoges, écoliers à Paris ou collégiens à Angers, tous les jeunes présents ont pu goûter à l’atmosphère toute particulière de cet édifice imposant. “C’est génial, parce qu’en temps normal, je n’aurais jamais pu venir ici !”, se réjouissait le jeune Adam, élève de l’école primaire Vitruve du 20e arrondissement parisien.

Immersion dans la fabrique de la loi

S’ils ont tous travaillé des semaines durant sur des projets en lien avec l’Union européenne, la plupart des jeunes présents ont véritablement découvert le travail fourni par les députés au Parlement européen. D’abord en parcourant le Parlementarium Simone Veil et ses écrans interactifs. Ensuite en assistant en direct, depuis les balcons de l’hémicycle, aux débats et aux votes en cours.

Une immersion complète dans la fabrique de la loi à l’échelle de l’Union européenne. Certains tentent de reconnaître, de loin, les eurodéputés français. Les questions fusent, chez les élèves comme chez les enseignants. “Qui décide où ils s’assoient ?” ; “Comment les députés européens savent-ils ce qu’il faut voter ?” ; “Comment se comprennent-ils alors qu’ils ne parlent pas la même langue ?”.

6 classes récompensées

Après le repas et la traditionnelle photo de groupe devant le champ de drapeaux des Etats membres, l’heure était à la remise des prix. Dans l’une des grandes salles abritées par l’édifice strasbourgeois, les eurodéputés françaises Karima Delli (Verts/ALE) et Fabienne Keller (Renew Europe) ont accueilli les lauréats pour les récompenser officiellement.

Avant d’être primés, les différentes classes ont chacune monté de toutes pièces un projet original de partenariat européen. L’objectif est ainsi de travailler sur des thématiques illustrant les enjeux et les valeurs communes de l’Union européenne, et ce dans le cadre d’échange avec des jeunes d’autres pays de l’Union.

Les CM1-CM2 de l’école primaire Vitruve (Paris) ont ainsi créé une comédie musicale sur le thème de la construction européenne avec de jeunes Bruxellois. Cette expérience “a donné la possibilité aux élèves de vivre une citoyenneté européenne plutôt que de l’apprendre de façon totalement scolaire”, témoigne Cécile Lavaire, enseignante à l’origine du projet.

Les collégiens de l’établissement La Madeleine à Angers ont, quant à eux, mené un projet avec des élèves de Séville, en Espagne. Celui-ci a pour objectif de leur permettre de développer leur réflexion sur les valeurs citoyennes ainsi que sur la diversité et l’inclusion dans le monde sportif. Un expérience qui permet aux jeunes de “développer leur cohésion de groupe, leur esprit d’équipe, des compétences culturelles et linguistiques tout en tissant des liens avec des jeunes Européens”, explique Estelle Henry, professeur d’espagnol encadrant ce projet.

“Vos projets mettent en avant l’Europe du quotidien, l’Europe des gens. Vous êtes désormais les représentants et les ambassadeurs de l’Europe. C’est à vous de montrer que ce n’est pas une chose si compliquée”, s’est réjouie Karima Delli, marraine de cette édition 2024. Les deux élues ont ensuite tour à tour remis à chaque classe leur diplôme de vainqueur. Grâce à leurs dotations, chaque classe pourra ainsi prolonger son projet, notamment en allant à la rencontre de leur partenaire européen, ou en accueillant la classe avec qui elle a travaillé.

Les lauréats de l’édition 2024 du Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe Grand prix (10 000 €) : le lycée Raoul Dautry de Limoges pour son projet “Artificial Intelligence : a blessing or a curse”.

Catégorie école primaire (5 000 €) : l’école Vitruve du 20 e arrondissement de Paris pour son projet “Enquête en claquettes, une comédie musicale européenne”.

arrondissement de Paris pour son projet “Enquête en claquettes, une comédie musicale européenne”. Catégorie collège et lycée général et technologique (5 000 €) : le collège La Madeleine à Angers pour son projet “¡ PON DEPORTE EN TU VIDA !”.

Catégorie lycée professionnel (5 000 €) : le lycée Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois pour son projet “L’Europe réduit son empreinte mode !”.

Catégorie enseignement agricole (5 000 €) : le lycée Nevers-Cosne de Challuy pour son projet “Du champ à l’assiette, une aventure franco-slovène”.

Prix Spécial du Jury : l’Institut Lemonnier de Caen pour son projet “Les Normands, une histoire européenne”.

Des étoiles plein les yeux

Après une remise des prix agrémentée d’intenses applaudissements, c’est l’heure de rentrer chez soi pour les six classes présentes. Toutes avec le sourire aux lèvres et de jolis souvenirs. “On repart avec des étoiles plein les yeux”, confie Estelle Henry, professeur d’espagnol au collège La Madeleine d’Angers.

“C’était une journée incroyable, extraordinaire, qu’on ne vit qu’une fois. J’ai senti mes élèves émerveillés. Ce genre d’expérience, en tant qu’enseignante, m’incite à parler encore plus d’Europe avec mes élèves, à renforcer chez eux le sentiment d’appartenance à l’Europe.”

Un enthousiasme partagé par les équipes de la Fondation Hippocrène. “Ça fait toujours chaud au cœur de voir les jeunes découvrir cette institution”, témoigne Dorothée Merville-Durand, directrice de la fondation.

“C’est la première fois que les eurodéputés s’adressaient directement aux professeurs et aux élèves, ça met davantage en valeur le travail des jeunes. On espère que ça fera d’eux de futurs citoyens européens engagés et conscients de l’importance de l’Europe. J’espère qu’on leur a transmis le goût de l’Europe ; on a le sentiment que notre mission est accomplie à ce stade, donc on est ravis !”