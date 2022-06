On a testé pour vous : le cinéma à 360° de l’Europa Expérience à Paris

En plein cœur de Paris, place de la Madeleine, s’est installé le 14 mai 2022 un nouvel espace interactif consacré à l’Union européenne. Parmi les différentes activités qui y sont proposées se trouve un film diffusé en 360°.

Dans la salle immersive en 360°, des images de l’Europe défilent sous nos yeux, comme ici avec des plans sur des capitales telles que Paris, Prague et Budapest - Crédits : Toute l’Europe

On y entre comme dans un hémicycle. La salle de cinéma proposée par l’Europa Expérience à Paris n’est pas tout à fait comme les autres. Cette exposition permanente, se trouvant au sous-sol du musée interactif, ne nécessite pas moins de neuf projecteurs pour diffuser le film dédié à la construction européenne et au rôle du Parlement européen.

En huit minutes, le contenu vidéo immersif plonge le public dans l’histoire contemporaine de l’Europe et dans l’aventure qui a vu naître l’Union européenne. Evoquant également les défis auxquels notre continent est confronté (écologie, transition numérique, immigration, terrorisme…), le film donne une justification dynamique sur les raisons d’être de l’Union.

Nécessitant environ six mois de réalisation, diffusant des images provenant des quatre coins du Vieux Continent et disponible dans les 24 langues officielles de l’Union européenne, le résultat est saisissant et plaît aux spectateurs. L’équipe de Toute l’Europe s’est rendue sur place pour tenter l’expérience…

La mise en valeur des réalisations de l’Union européenne

Le film débute par une mise en garde : d’ici 2050, nous serons environ 10 milliards d’habitants à vivre sur Terre et il n’est pas sûr que nous ayons “un avenir sûr et prospère”. De même, le court-métrage prévient qu’il ne faut pas prendre la paix et les libertés “pour acquises”.

Après un retour sur les périodes troubles de l’histoire européenne telles que la période soviétique pour de nombreux pays ou les dictatures (notamment en Grèce, au Portugal, en Espagne…), la vidéo explique que l’Union européenne “a contribué à rassembler les peuples” depuis plus d’un demi-siècle, reste “un modèle pour une grande partie du globe” et “a réunifié l’est et l’ouest du continent”.

Insistant fortement sur la paix et la défense de la démocratie comme valeurs fondamentales de la construction européenne, le film donne à voir la réception par l’Union du Prix Nobel de la Paix décerné en 2012. Celle-ci aurait “contribué à la transformation de dictatures en démocraties” sur le continent, peut-on entendre.

Ce tableau des réalisations de l’Europe contraste avec les critiques fréquentes à leur encontre, selon une visiteuse prénommée Marlyse. “Dans ce cadre très agréable, on ressent le côté positif de l’Europe et le film essaie de mobiliser les citoyens”, insiste-elle.

De belles images provenant de toute l’Europe

“On se reconnaît dans le film”, explique également Thierry. De plus, “l’aspect immersif donne toute la puissance au film”, ajoute-t-il. Les citoyens qui entrent dans l’Europa Expérience, parfois avec une pointe de curiosité en passant à proximité de l’église de la Madeleine, apprécient la mise en valeur des différents pays d’Europe avec ces images diffusées en 360°.

Car le film ne se déroule pas uniquement à Bruxelles : les images montrent différents paysages, des monuments européens, des usines, des exploitations agricoles ou encore des gares et des aéroports… Des lieux de la vie quotidienne, ponctués par des témoignages d’Européens, auxquels les spectateurs peuvent s’identifier.

Avec un résultat parfois déconcertant : “on ne sait pas trop où regarder”, décrit Caroline. “Il faut parfois se tourner pour voir le film”, explique quant à lui Jean. Mais “la liberté, la richesse de l’Europe et la diversité des populations” sont bien mises en avant selon Marlyse qui trouve le film “très bien fait”.

En seulement huit minutes, celles et ceux qui peuvent profiter de cette expérience gratuite en apprendront davantage sur l’Union européenne et sur le rôle qu’ils ont à y jouer.