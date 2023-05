Mai 2023 : où fêter le mois de l’Europe ?

A l’occasion de la Journée de l’Europe, divers événements sont organisés partout en France et en Europe. Conférences, concerts, débats ou expositions : découvrez notre sélection de manifestations organisées en France durant le mois de mai !

Célébrée le 9 mai dans l’ensemble des Etats membres, la Journée de l’Europe commémore la date historique de la déclaration Schuman de 1950, considérée comme étant l’acte de naissance de l’Union européenne. En cette 18ème édition, Paris mais aussi Nice, Lyon ou La Ciotat ont prévu diverses festivités pour ce jour spécial, mais aussi tout au long du mois de mai. Retrouvez les manifestations organisées à cette occasion.

Le Joli mois de l’Europe

Piloté par l’Europe s’engage en France et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le Joli mois de l’Europe met à l’honneur des initiatives européennes ; découvrez celles organisées par votre région ! Aix-en-Provence, Ajaccio, Mers-les-Bains, Agen et beaucoup d’autres villes célèbreront l’Europe au travers d’expositions, d’événements, de visites, de quizz ou concours qui viendront ponctuer le mois de mai. La ville de Strasbourg proposera dès le 6 mai de découvrir la pratique du dessin “in situ” dans le quartier européen de la ville, de rencontrer des parlementaires européens ou de danser sous le jazz franco-ukrainien de FUZ4TET au détour d’un café. Découvrez le programme à Strasbourg.

Vous souhaitez organiser un événement dans le cadre du Joli mois de l’Europe ? Consultez le site pour vous inscrire et organiser des événements dans toute la France !

Le 12 mai à l’Académie du Climat, à Paris

A Paris, les festivités commencent dès le vendredi 12 mai à l’Académie du Climat à partir de 19h. Au programme : une table ronde intitulée “Compétitivité européenne et changement climatique : quelles solutions vertes ? L’exemple de la Suède” en présence du chef de mission adjoint auprès de l’Ambassade de Suède, Andreas Tuvesson, et d’Adina Revol, porte-parole de la Représentation en France de la Commission européenne. Viktor Arvidsson, dirigeant de l’entreprise Ericsson, complètera ce panel d’intervenants.

Le 13 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris

Le 13 mai prochain, venez fêter l’Europe sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris ! Organisée par la Ville de Paris, en étroit partenariat avec la Représentation en France de la Commission, le Parlement européen et la Maison de l’Europe, cette journée est l’occasion de découvrir les institutions et associations européennes, de rencontrer l’équipe de Toute l’Europe, mais aussi d’assister à des concerts et de profiter de foodtrucks suédois, italien et portugais !

A partir de 10h, rendez-vous dans le village européen pour vous informer sur l’Europe et profiter des animations proposées tout au long de la journée.

Il sera possible d’assister à des démonstrations de breakdance entre les tables rondes : de 12h à 12h15, de 13h45 à 14h et de 17h20 à 17h35. Trois tables rondes centrées sur l’Europe seront animées au cours de la journée :

Tables rondes :

10h15 à 12h : table ronde n°1 “S’engager pour l’Europe - présentation des métiers de l’Europe”. Venez découvrir les carrières de l’Europe en présence des institutions européennes, et modéré par Christophe Préault, directeur de Toute l’Europe et Alexandra Lesur, rédactrice en chef.

Intervenants : Valérie Drezet-Humez (Cheffe de la Représentation de la Commission européenne en France), Isabelle Coustet (Cheffe du Bureau du Parlement européen en France), Emmanuel Puisais-Jauvin (Secrétaire général des Affaires européennes et conseiller Europe de la Première ministre), Samuel Brossard (Chef du Pôle Europe à l’Agence nationale de la cohésion des territoires), Christophe Lefèvre (Membre du Comité économique et social européen), Grégoire Chauvière Le Drian (Responsable du Bureau du Groupe Banque européenne d’investissement en France), Karolina Siesse (Direction des Ressources Humaines du Conseil de l’Europe), Sandrine Gaudin (Vice gouverneure de la Banque de développement du Conseil de l’Europe) et Nelly Fesseau (Directrice de l’Agence Erasmus+ France/Education & Formation)

14h à 15h30 : table ronde n°2 “L’Europe-puissance : enjeux géopolitiques et sociétaux dans le contexte de la guerre en Ukraine” - modération Caroline de Camaret, cheffe du service Europe de France 24.

Intervenants : Laurence Boone (Secrétaire d’Etat chargée de l’Europe), Nicolas Schmit (Commissaire européen à l’Emploi et aux Droits sociaux), Anne Hidalgo (Maire de Paris), Bernard Guetta (Député européen, vice-président de la sous-commission ‘Droits de l’Homme’), Victor Negrescu (Député européen, vice-président de la commission de la culture et de l’éducation)

16h à 17h15 : table ronde n°3 “l’Europe qui fait rêver” - modération Caroline de Camaret, cheffe du service Europe de France 24 et Jean-Baptiste Letondeur, rédacteur en chef adjoint de RFI.

Intervenants : Aya Cissoko (Championne du monde de boxe amateur et écrivaine), Anthea Comellini (Astronaute de l’Agence spatiale européenne), Catherine Chabaud (Navigatrice) et Agnès B. (Créatrice, styliste et philanthrope).

De 17h35 à 17h45, aura lieu la remise du Label Europe-Edition 2023 en présence d’Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Mairie de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie.

Enfin, la journée se terminera par trois concerts organisés par Europavox, de 19h30 à 22h30. Venez célébrer l’Europe sur les mélodies d’Ona Mafalda, d’Alina Pash et de Fakear.

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris

En parallèle, deux films présélectionnés pour l’édition 2023 du Prix Lux du Parlement européen seront projetés dans l’Auditorium de l’Hôtel de Ville :

13h30 à 15h30 : projection du film “Nos Soleils”, réalisé par Carla Simon.

: projection du film “Nos Soleils”, réalisé par Carla Simon. 16h30 à 19h : projection du film “Sans Filtre”, réalisé par Ruben Östlund.

Ailleurs en France…

Village européen dans le Jardin Albert à Nice, le 13 mai

C’est avec la deuxième édition du “Nice Europe Day” que la Métropole de Nice Côte d’Azur célèbre la fête de l’Europe. A partir de 11h, les festivités seront ouvertes avec au programme : photobooth, ateliers créatifs, stands d’information ou encore tables rondes. Les tables rondes porteront sur l’Année européenne des compétences (de 14h à 15h) et les élections européennes (de 15h30 à 16h30). A 19h, un concert gratuit est prévu au Théâtre de Verdure : Le Môme, Ninety’s Story et Linh feront danser Nice jusqu’à 23 heures.

Fête au parc domaine de la Tour, à La Ciotat, samedi 13 mai

A La Ciotat, c’est aussi le 13 mai qu’on fête l’Europe. De 14h à 18h, des animations seront proposées dans le “Village Europe” : spectacle de danse, jeu de piste, stands, etc.

Trois débats rythmeront l’après-midi autour des thèmes de la jeunesse, du respect de l’environnement et de la lutte contre les discriminations.

Dialogue citoyen transnational le 25 mai, à Lyon

Dans “la plus belle ville de France”, c’est la coopération entre les territoires qui sera à l’honneur en ce 25 mai. Différentes thématiques seront abordées au cours de la journée.

Parmi elles :

Les valeurs de l’UE : ce qui donne sens à nos coopérations sur le territoire

Infolab sur la citoyenneté européenne vécue dans les territoires

Les dispositifs européens et locaux de coopération

Construisons nos coopérations de demain

