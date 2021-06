Le Sun trip ou le tour d'Europe à vélo écolo

Créé en 2010, le Sun trip, une épopée à vélo solaire qui mène les participants à travers plusieurs pays européens, mêle aventure, sport, mais aussi sensibilisation à la thématique écologique et aux mobilités douces. Le départ officiel de l’édition 2021 sera donné le 15 juin à Bruxelles avec l’appui de la Commission européenne.

Les participants de l’édition 2021 du Sun Trip se sont retrouvés pour le prologue, qui partait de Lyon le 1er juin - Crédits : Florian Bailly

40 cyclistes lancés sur un parcours de 10 000 kilomètres pendant trois mois à travers 30 pays avec en point d’orgue deux cols mythiques : les chiffres témoignent de l’épopée que représente le Sun trip. Une épopée européenne, puisque cette édition 2021 se courra exclusivement sur le Vieux continent. Les coureurs prendront le départ le 15 juin depuis Ixelles, commune cossue de Bruxelles puis, trois mois durant, sillonneront les Etats membres de l’UE. Avec cinq checkpoints - des passages obligés - à Riga, Constanta, au sommet du Stelvio, géant des Dolomites, puis du Pico de Veleta, sommet de la Sierra Nevada, Porto, puis enfin Lyon, où les participants franchiront la ligne d’arrivée.

Un Vendée Globe à vélo

Un défi sportif puisqu’il faudra pédaler, mais aussi un engagement écologique. Tous les coureurs du Sun Trip enfourcheront en effet des vélos munis de panneaux solaires, qui leur fourniront une assistance électrique. Un moyen de concilier sport, aventure, mais aussi sensibilisation à l’écologie et aux mobilités douces dans l’esprit du “bikepacking”, une pratique qui consiste à parcourir de grandes distances à vélo, en solitaire ou à deux.

Cette course a été initiée en 2010 par Florian Bailly. A l’époque, ce passionné de vélo et d’écologie se lance dans une aventure en solitaire : rallier le Japon en vélo à énergie solaire. En 2013, fort de cette première expérience et de l’intérêt qu’elle a suscité, Florian Bailly monte une société et organise la première édition du Sun Trip. Chine, Kazakhstan, Turquie, les participants découvrent alors des destinations lointaines. Toujours dans cet esprit de liberté et de découverte, bien résumé par l’organisateur, pour qui le Sun Trip s’apparente à “un Vendée Globe, mais sur terre”.

Public diversifié

Cette année, le prologue entre Lyon et Bruxelles a été lancé le 1er juin. 1 000 kilomètres en forme de mise en jambes pour les participants, dont certains affichent des moyennes impressionnantes. “Les plus rapides font jusqu’à 400 kilomètres sur une journée et sont à 100 % en solaire de recharge”, poursuit Florian Bailly. Parmi eux, on retrouve des sportifs aguerris mais aussi des personnes plus âgées ou handicapées. Ainsi, Raphaël, tétraplégique de 37 ans venu de Caen, a participé au prologue avec un vélo adapté.

Chacun est donc libre de bricoler son vélo selon ses envies et ses besoins. Au départ du prologue, la monture d’Arnaud Négrier se distingue. Cet ingénieur vivant dans la région lyonnaise a en effet conçu un vélo aérodynamique en forme de torpille. Cet ancien participant du Paris-Dakar s’est par ailleurs concocté un trajet personnel agrémenté de quelques détours pour retrouver des amis disséminés en Europe et rencontrés sur les routes du célèbre rallye automobile. La Commission européenne, engagée dans la transition écologique à travers le Pacte vert pour l’Europe et notamment son volet transports, a naturellement soutenu l’initiative, dont elle est devenue partenaire. Dans le but de “Refaire de l’Europe une aventure”, le slogan du Sun trip.