Chaque année, Reporters sans frontières (RSF) publie un classement mondial sur la liberté de la presse. En Europe, les Etats membres affichent de fortes disparités. Si les pays scandinaves sont parmi les mieux classés dans le monde, ce n’est pas le cas de la plupart des pays méditerranéens et d’Europe de l’Est.

Critères et méthodologie

Chaque année depuis 2002, l’ONG Reporter sans frontières (RSF) publie son classement mondial sur la liberté de la presse. Assortie d’une carte, le score annuel cherche à refléter “le degré de liberté dont jouissent les journalistes” en fonction de différents critères. Pour évaluer cela, un questionnaire est adressé à des professionnels des médias, des juristes, des sociologues et vient compléter un relevé des violences commises à l’encontre des journalistes établi par une équipe de spécialistes depuis différents bureaux.

L’ONG définit ses indicateurs, noté de 0 à 100, de la façon suivante :

Pluralisme : mesure le degré de représentation des opinions dans l’espace médiatique.

: mesure le degré de représentation des opinions dans l’espace médiatique. Indépendance des médias : mesure la capacité laissée aux médias de fonctionner en toute indépendance des pouvoirs politiques, gouvernementaux, économiques et religieux.

: mesure la capacité laissée aux médias de fonctionner en toute indépendance des pouvoirs politiques, gouvernementaux, économiques et religieux. Environnement et autocensure : analyse les conditions d’exercice des activités d’information.

: analyse les conditions d’exercice des activités d’information. Cadre légal : mesure la performance du cadre légal qui encadre les activités d’information.

: mesure la performance du cadre légal qui encadre les activités d’information. Transparence : mesure la transparence des institutions et les procédures impactant la production d’information.

: mesure la transparence des institutions et les procédures impactant la production d’information. Infrastructures : mesure la qualité des infrastructures soutenant la production de l’information.

Un septième indicateur “Exactions” s’ajoute aux précédents et mesure l’intensité des violences envers les journalistes et les médias sur la période étudiée.

Le score final, lui aussi défini sur une échelle de 0 à 100 est le résultat d’une équation pondérant les différents indicateurs. 0 représente la meilleure note possible et 100, la pire.

L’Europe en tête du classement

De manière générale, “l’Europe et l’Amérique (Nord et Sud) restent les continents les plus favorables à la liberté de la presse” , indique l’ONG. Parmi les 10 pays du monde où la liberté de la presse est la mieux garantie, 6 d’entre eux sont des membres de l’Union européenne, aux côtés de la Jamaïque (7e), du Costa-Rica (5e) et de la Nouvelle-Zélande (8e). Cinq de ces pays sont membres de l’Union européenne : la Norvège (1ère pour la 5e année consécutive), la Finlande (2e), la Suède (3e), le Danemark (4e), les Pays-Bas (6e) et le Portugal (9e). A noter que la Suisse occupe la 10e position de ce classement.

De la 11e à la 20e place du classement figurent également un grand nombre de pays membres de l’Union européenne. C’est le cas de la Belgique (11e), de l’Irlande (12e), de l’Allemagne (13e), de l’Estonie (15e), de l’Autriche (17e) et du Luxembourg (20e).

La France, elle, se retrouve à la 34e place du classement avec une note de 22,60 sur 100.

En bas du classement européen, se trouvent la Roumanie (48e), la Croatie (56e) la Pologne (64e), la Grèce (70e), Malte (81e), la Hongrie (92e) et la Bulgarie (112e), pour lesquels la situation des journalistes et des médias est jugée “inquiétante” par RSF, notamment en Bulgarie. Malgré tout, RSF salue la protection de la liberté de la presse garantie par les constitutions de plusieurs pays d’Europe, notamment le Danemark, l’Allemagne et la Suède.

Des évolutions inquiétantes

Ces bons résultats ne doivent pas occulter les évolutions inquiétantes de la situation des journalistes en Europe depuis plusieurs années, indique RSF. En effet, selon l’ONG, en 2021 le “continent européen accuse […] une détérioration conséquente de son indicateur ‘Exactions’ ”, avec des actes de violence qui “ont plus que doublé”. Le rapport note que les “agressions contre les journalistes et les interpellations abusives se sont notamment multipliées en Allemagne, en France, […] en Italie (41e), en Pologne, […] en Grèce, […] en Serbie (93e) et en Bulgarie”.

De plus, la crise sanitaire liée au Covid-19 a confronté les journalistes à “ ‘une fermeture des accès’ au terrain comme source d’information, du fait ou au prétexte de la crise sanitaire.”

A l’occasion de la présentation du Digital Services Act par la Commission européenne en décembre 2020, l’ONG publiait une liste de dix recommandations pour répondre aux défis qui pèsent sur la liberté de la presse et l’indépendance des médias dans les pays de l’Union. Si, comme le rappelle le site, “l’Europe est le continent sur lequel la liberté de la presse est la mieux garantie, […] cette liberté est en danger dans l’ensemble du monde et fragilisée sur le continent européen” .

Le constat de RSF rejoint également celui dressé par l’ONG américaine Freedom House qui constatait en 2018 que les scores étaient aussi à la baisse dans les pays d’Europe du Nord. En Europe de l’Est, The Economist épingle la Hongrie et la Pologne comme étant les pays ayant connu les plus fortes baisses en la matière. Parmi les explications apportées par le journal britannique, le fait que “les politiciens exercent un contrôle sur les chaînes publiques, sapent les organisations de presse indépendantes et financent des organes d’information qui leur sont politiquement favorables” .

Les positions de certains ne cessent de chuter. C’est notamment le cas de la Hongrie qui a perdu 36 places au classement depuis 2013, de la République tchèque qui en a concédé 27 en cinq ans, de la Pologne qui a reculé de 46 places depuis 2015 ou de Malte qui en a perdu 36 sur la même période.

Développement d’une rhétorique anti-médias

Le développement d’une rhétorique anti-médias se poursuit dans de nombreux pays d’Europe, quelle que soit leur position dans le classement mondial, encouragée notamment par certains leaders ou partis politiques. Aux Pays-Bas (6e au classement mondial), si les “journalistes ont généralement pu travailler librement”, leur vie privée a notamment “été violée à plusieurs reprises dans le cadre de la collecte de masse des données par les services secrets”, note l’ONG.

De manière générale, il existe une “défiance inquiétante du public envers les journalistes”. RSF cite le baromètre Edelman Trust 2021 qui relève que “59 % des personnes interrogées dans 28 pays considèrent que les journalistes tentent délibérément d’induire le public en erreur en diffusant des informations dont il savent qu’elles sont fausses”. Les journalistes sont de plus en plus souvent pris à partie, lors de manifestations ou dans le quotidien et reçoivent des menaces verbales ou physiques. C’est encore plus vrai durant la pandémie où l’information a cristallisé les crispations.

En Allemagne (13e, -2), on recense “des dizaines de journalistes […] agressés par des manifestants proches des mouvances extrémistes et complotistes lors de rassemblements anti-restrictions sanitaires”. Le pays ne fait d’ailleurs plus partie, en 2021, des Etats où l’exercice du journalisme est satisfaisant.

En Italie (41e), “une vingtaine de journalistes italiens [vivaient en 2020] sous protection policière permanente en raison de menaces ou de tentatives d’assassinat imputables à des réseaux mafieux”. Et dans “la capitale, des professionnels de l’information dans l’exercice de leurs fonctions ont été agressés physiquement par des militants de groupes néo-fascistes, mais aussi verbalement par des supporters de formations politiques, comme c’est par exemple arrivé lors de manifestations de militants du parti au gouvernement, le Mouvement 5 étoiles (M5S).

En République tchèque (40e) “la parole décomplexée” des membres du gouvernement contre des journalistes a entraîné “une banalisation de la violence et à une méfiance croissante vis-à-vis d’eux” , écrit l’ONG. En Espagne (29e), RSF rapporte que le discours de certains membres du parti d’extrême droite VOX, mais aussi d’autres responsables politiques ont conduit leurs militants à “[lyncher] des journalistes sur les réseaux sociaux” ou à les “[harceler] physiquement sur le terrain” .

A Malte (81e), les journalistes continuent de faire l’objet de menaces et d’intimidations de la part du pouvoir politique. En Bulgarie, dont la position dans le classement ne cesse de dégringoler depuis 2013 pour occuper la 112e place en 2021, les journalistes sont fréquemment attaqués physiquement et subissent des menaces de mort.

Sur les cinq dernières années, 11 journalistes ont été tués en raison de leur activité professionnelle dans l’UE.



L’année 2015 a été marquée par l’attentat contre la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo dans lequel huit journalistes ont perdu la vie. En 2017, c’est au Danemark que la journaliste suédoise Kim Wall a été tuée, et à Malte que la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia a été assassinée. L’année 2018 a quant à elle été marquée par la mort du journaliste Ján Kuciak en Slovaquie, et l’année 2019 a emporté la journaliste nord-irlandaise Lyra McKee, abattue alors qu’elle couvrait les émeutes à Londonderry/Derry. A noter que d’autres journalistes ont pu être assassinés en Europe, sans que le lien avec leur profession ne soit établi, comme pour la journaliste bulgare Viktoria Marinova assassinée dans son pays en 2018.

Le Conseil de l’Europe, organisation intergouvernementale qui a pour objectif de promouvoir et garantir le respect de la démocratie, des droits fondamentaux et de l’état de droit, s’est également emparé de la question de la sécurité des journalistes en Europe. En avril 2016, l’organisation a adopté une recommandation visant à assurer la sécurité des journalistes et fournissant des indications spécifiques aux États membres pour les inciter à agir dans les domaines de “la prévention, de la protection, des poursuites, de la promotion de l’information, de l’éducation et de la sensibilisation” .

Des problèmes de financement qui menacent le pluralisme

Au Portugal (9e), la crise du Covid-19 a plongé les médias dans “une crise structurelle, qui se traduit par une forte précarité des conditions de travail” et ce malgré les aides publiques du gouvernement d’Antonio Costa. En Hongrie (92e), l’ “hégémonie sur le paysage médiatique hongrois” de Viktor Orban inquiète RSF. En Roumanie (48e) et en Bulgarie (112e), les sources de financement sont jugées peu transparentes.

Dans d’autres pays à l’inverse, c’est l’omniprésence des financements privés par de grands groupes qui inquiètent l’ONG, qui craint que la concentration de la plupart des médias entre les mains de quelques actionnaires viennent interférer sur la ligne éditoriale de ces médias. Cette inquiétude est formulée pour des pays comme la Slovénie (36e), la France (34e), l’Irlande (12e), la République tchèque (40e), la Slovaquie (35e), la Suède (3e) ou encore l’Estonie (15e).

Des relations complexes avec le pouvoir

Intimidations judiciaires

En Europe, la liberté de la presse est également mise en danger par des procédures d’intimidations politiques et judiciaires lancées contre les journalistes.

Ainsi en Hongrie (92e), RSF souligne la “volonté de l’Etat de déployer tout l’arsenal législatif possible pour entraver le travail des médias indépendants et pour protéger les oligarques qui font l’objet de leurs enquêtes les journalistes”. En Pologne, l’ONG rappelle que “les autorités ont menacé d’amendes - en invoquant la législation relative à la pandémie - deux journalistes et interpellé l’un d’entre eux pendant qu’ils couvraient des manifestations antigouvernementales”. Egalement, en Slovénie (36e) où la diffamation est pénalisée, “des politiciens célèbres ont continué à poursuivre les médias devant les tribunaux”. Autre exemple, en Roumanie (48e), où “la vision qu’a le pouvoir du journalisme et de la liberté d’expression encourage la censure et l’autocensure.”

En France (34e), selon RSF, c’est le secret des sources qui est menacé. Dans l’hexagone “les journalistes d’investigation ne sont pas non plus à l’abri des pressions. Au cours de l’année 2020, au moins deux d’entre eux ont été convoqués par la police des polices (IGPN) dans le cadre d’enquêtes pour ‘recel de violation du secret professionnel’, un recours qui peut menacer le secret des sources. La législation sur la protection du secret des sources demeure à cet égard insuffisante, la loi de 2010 permettant que l’évocation d’un simple ‘impératif prépondérant d’intérêt public’ justifie de passer outre le principe de la confidentialité des sources.”

Des ingérences étatiques inquiétantes

Toujours dans le cas de la France, même si “les attaques verbales de la part des responsables politiques semblent s’être atténuées. Une vigilance sera de mise dans la perspective de la présidentielle de 2022″, rappelle RSF.

En Estonie (15e), les journalistes “ont régulièrement été la cible d’agressions verbales de la part de membres du gouvernement. Certains politiciens ont menacé de réduire le financement du radiodiffuseur public en raison de sa couverture critique et, à plusieurs reprises lors de conférences de presse, des ministres ont refusé, sans raison valable, de divulguer des informations aux journalistes”.

A Chypre (26e), “les partis politiques, l’Église orthodoxe et les intérêts commerciaux exercent une grande influence sur les médias” , écrit l’ONG dans son rapport en citant à titre d’exemple les interdictions édictées par l’Etat “d’utiliser certains termes relatifs au conflit avec le nord de l’île, à la négation du génocide arménien ou des crimes de guerre” . Comme en Bulgarie (112e) où RSF explique que “les quelques voix libres du pays souffrent quotidiennement d’intimidations et de violences d’une part, de campagnes de dénigrement et de pression de l’État d’autre part”.



Alors que dans la presse maltaise (81e), “règne un climat extrêmement divisé, la propriété des médias reste entre les mains des deux principaux partis politiques, étouffant le débat public et laissant la propagande dominer l’actualité”.

Enfin, en Suède (3e), en 2020 les journalistes et les médias ont été victimes d’attaques de la part de l’ambassade de Chine (en raison de questions liées aux droits humains) et de la Hongrie (du fait qu’un média a critiqué les mesures liées au coronavirus) rapporte RSF.