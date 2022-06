L’Union européenne impose le chargeur unique pour les smartphones et les ordinateurs

Les députés européens et les Etats membres se sont mis d’accord mardi pour imposer aux fabricants un chargeur universel d’ici à 2024. Les économies réalisées par les consommateurs européens se chiffreraient autour de 250 millions d’euros par an.

Les députés européens et les Etats membres ont trouvé un accord mardi 7 juin pour imposer un chargeur unique aux appareils électroniques à partir de 2024 - Crédits : Mustafa Kaya / iStock

Courir après tous ses amis et les membres de sa famille pour trouver le bon chargeur et récupérer un semblant de batterie dans un moment critique, c’est bientôt terminé. Mardi, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont trouvé un accord politique pour imposer un chargeur filaire unique pour les smartphones, les tablettes, les consoles et les appareils photos numériques d’ici l’automne 2024.

C’est le modèle USB-C qui sera généralisé. La même mesure s’appliquera également aux ordinateurs portables dès le printemps 2026 et ouvre la voie à la standardisation des technologies de chargement sans fil.

Le texte, proposé par la Commission européenne en septembre 2021, doit encore être formellement voté en session plénière par le Parlement européen et à la majorité qualifiée au sein du Conseil de l’UE avant d’entrer en vigueur. A noter que les Européens dépensent chaque année 2,4 milliards d’euros pour les seuls achats de chargeurs.