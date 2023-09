[Infographie] Erasmus+, une opportunité pour le retour à l’emploi

Valentin Ledroit et Minjiang Chen Créer un PDF Lien copié dans le presse-papier

Les publics éligibles au programme de mobilité Erasmus+ ne cessent de se diversifier. Grâce aux structures comme Pôle emploi, les demandeurs d’emploi sont de plus en plus nombreux à profiter de ce dispositif pour acquérir de nouvelles compétences et faciliter leur retour à l’emploi.