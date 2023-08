Enquête en ligne : donnez votre avis sur les futurs billets en euros

La Banque centrale européens (BCE) a ouvert une consultation jusqu’au 31 août 2023 pour que les citoyens européens puissent choisir le design des prochains billets en euros.

Les billets actuels représentent des fenêtres et portails reprenant des éléments architecturaux européens de différentes époques, qui symbolisent l’ouverture d’esprit et la coopération - Crédits : deepblue4u / iStock

Des fleuves traversant les frontières, des oiseaux “libres, résilients et inspirants”, ou bien des mains symboles d’une Europe à “construire ensemble”. La Banque centrale européenne invite les citoyens à se prononcer sur les motifs qui orneront les nouveaux billets en euros.

Actuellement, ces précieux billets représentent des monuments imaginaires qui reprennent les codes architecturaux du Vieux Continent. La BCE souhaite les rendre plus évocateurs. “Nous tenons à ce que les Européens se reconnaissent dans le graphisme des billets en euros. C’est pourquoi ils joueront un rôle actif dans la sélection du nouveau thème”, a expliqué la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde. Le but étant également de donner un nouveau souffle aux paiements en espèces afin qu’ils restent “largement accessibles et accepté[s]”, peut-on lire sur le site de l’institution monétaire.

La consultation, accessible à cette adresse, propose sept thèmes : innovation, fleuves et rivières d’Europe, culture, symboles de la démocratie et de l’état de droit… Les participants doivent indiquer, pour chacun d’entre eux, si l’idée leur plaît ou non et expliquer pourquoi. Une fois sa décision prise en fonction des résultats de l’enquête, ouverte jusqu’au 31 août prochain, la BCE lancera la production et l’émission des nouveaux billets après 2026.