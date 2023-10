DiscoverEU : ouverture des inscriptions pour les jeunes souhaitant voyager gratuitement en train dans toute l’Europe

Du 4 au 18 octobre, les inscriptions à DiscoverEU seront de nouveau ouvertes. Les jeunes Français âgés de 18 ans pourront tenter de remporter l’un des 5 000 billets permettant de parcourir gratuitement l’Europe en train.

DiscoverEU permet de candidater également par groupe de quatre personnes maximum pour voyager avec ses amis - Crédits : Lukasz Kobus / Commission européenne

DiscoverEU est de retour ! Depuis 2018, ce dispositif permet à des jeunes Européens âgés de 18 ans de voyager gratuitement en train à travers l’Europe grâce à un pass similaire à celui d’Interrail. Près de 230 000 candidats ont ainsi pu en bénéficier depuis sa création, leur offrant la possibilité de découvrir les pays européens en se déplaçant en train de ville en ville.

Tous les six mois, 36 000 billets sont distribués à travers l’Europe, dont 5 000 en France. Pour espérer en profiter, il faut remplir trois critères :

Être né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (inclus) ;

Être citoyen ou résident d’un des 27 pays membres de l’Union européenne, ou d’un pays associé au programme Erasmus+ (Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie) ;

Indiquer son numéro de carte d’identité, de passeport ou de carte de séjour sur le formulaire de demande en ligne.

Il suffit ensuite de déposer sa candidature sur le portail européen de la jeunesse lors des périodes d’inscription pour valider sa candidature. La prochaine session débute ce mercredi 4 octobre 2023 à midi, pour se terminer le mercredi 18 octobre 2023 à la même heure.

“DiscoverEU force l’ouverture d’esprit”

Eliott a candidaté de cette façon il y a six mois. Après avoir été sélectionné pour bénéficier du pass DiscoverEU, il a pu planifier son voyage et réserver ses trajets en train sur l’application “DiscoverEU Travl App”. Cet été, il a ainsi voyagé durant 15 jours, effectué 21 trajets en train, parcourant au total 3 048 kilomètres à travers sept pays européens : la France, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, l’Autriche, la République tchèque et l’Allemagne.

Un voyage inoubliable pour ce jeune originaire de Mâcon. “J’ai pu à la fois profiter de la nature en allant à Rijeka en Croatie, et me balader dans les centres-villes de Prague ou Vienne. Je n’ai même pas eu le temps de faire un musée !” A Ljubljana, le jeune étudiant s’est lié d’amitié avec un autre Français lui aussi en voyage grâce à DiscoverEU. Ensemble, ils ont rencontré un habitant qui leur a fait découvrir tous les recoins de la capitale slovène. La Slovénie a d’ailleurs sa faveur : “C’est le pays que j’ai préféré, avec la Croatie, car c’est à taille humaine et il y a plein de rues piétonnes en ville”.

Mahaut, 19 ans, originaire de Belgique, a également pu profiter du pass DiscoverEU cet été. Elle a décidé de sillonner un seul pays : l’Espagne. L’étudiante a pu découvrir Barcelone, Madrid et Malaga, se déplaçant de ville en ville en train grâce au pass gratuit, avant de faire une escale à Paris pour ensuite rentrer en Belgique. “J’ai pu rencontrer plein de jeunes avec qui je suis restée en contact. DiscoverEU force l’ouverture d’esprit, mais nous apprend aussi à être autonome, à nous débrouiller tout seuls”, se réjouit-elle.

Partir avec ses amis, c’est possible

Pour la période d’inscriptions d’octobre, 5 057 pass seront mis à la disposition des jeunes Français qui candidatent toujours plus nombreux de session en session. En mars, ils étaient près de 9 000 à déposer leur dossier en ligne. A titre de comparaison, l’Allemagne distribuera lors de cette session 6 241 billets, contre 4 462 pour l’Italie ou 42 pour Malte. Le quota de billets disponibles varie d’un pays à l’autre, et dépend de la taille de chaque Etat membre.

Pour rassurer ceux qui appréhendent le premier voyage en solitaire à seulement 18 ans, DiscoverEU et l’agence Erasmus+ organisent régulièrement des “meet-up”. Ces rencontres permettent de réunir des jeunes Européens revenant de leur voyage avec DiscoverEU, et d’autres qui partiront prochainement, pour que les premiers puissent prodiguer des conseils aux seconds.

Autre option pour se sentir moins seul, la possibilité de candidater en groupe, avec ses amis. DiscoverEU offre la possibilité de déposer sur la plateforme en ligne une candidature commune comprenant quatre personnes au maximum. Pour cela, tous doivent remplir les critères de sélection et utiliser le même code de candidature. Si la réponse est favorable, chaque personne du groupe pourra ainsi bénéficier de son propre pass pour voyager gratuitement en train.

Les heureux élus pourront alors voyager pendant au minimum 1 jour et au maximum 30 jours entre le 1er mars 2024 et le 31 mai 2025. En plus du pass pour voyager en train, chaque jeune sélectionné recevra une carte européenne DiscoverEU. Cette dernière lui permettra de bénéficier dans toute l’Europe de réductions sur des visites culturelles, des activités d’apprentissage, des activités sportives, des transports locaux, le logement et la nourriture.