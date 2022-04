Décodeurs de l'Europe : la Représentation en France de la Commission démêle le vrai du faux sur l'UE

Dans un contexte de bouillonnement politique et géopolitique intense, les questions européennes n’échappent pas à la désinformation. La Représentation en France de la Commission européenne s’est donnée pour objectif de démythifier l’action européenne et d’apporter des réponses simples, accessibles, vérifiables – et parfois avec une touche d’humour - aux idées reçues sur l’Europe. C’est ainsi qu’ont vu le jour Les Décodeurs de l’Europe, un outil d’information et de rétablissement des faits que la Représentation alimente régulièrement et dont la nécessité est plus marquée que jamais.