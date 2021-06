Covid-19 : ce qu'il faut savoir pour voyager en Europe cet été

Bien que l’Union européenne tente de coordonner au mieux les restrictions mises en place par les Etats membres, les mesures nationales anti-Covid diffèrent toujours d’un pays à l’autre. A l’approche de la saison estivale, voici les principales questions à vous poser avant de partir en vacances dans un autre Etat de l’Union.

Crédits : FilippoBacci / iStock

Voici une liste de questions pratiques afin de préparer votre séjour en Europe cet été :

Les frontières sont-elles ouvertes ? Où puis-je me rendre ?

En Europe, les frontières seront vraisemblablement ouvertes aux voyageurs provenant de France grâce à la mise en place d’un certificat numérique commun. Le document devrait comporter trois informations : la preuve d’une vaccination, un test PCR ou antigénique ainsi qu’une preuve de guérison du Covid-19 dans les six derniers mois. Si le dispositif devrait faciliter les voyages cet été, les Etats se laissent toutefois la possibilité d’imposer des restrictions supplémentaires, comme une quarantaine, en cas de reprise épidémique. Le passeport sanitaire européen sera utilisable dans les Etats membres de l’UE et dans les quatre autres membres de l’espace Schengen : le Liechtenstein, l’Islande, la Suisse et la Norvège.

En France, l’application TousAntiCovid sera le support sur lequel les voyageurs pourront inscrire leurs preuves de vaccination ou de test. Depuis le 3 mai, la plateforme permet de scanner un code QR fourni après chaque injection, ce qui ajoute le certificat dans un carnet numérique disponible dans votre smartphone.

En attendant la mise en place du certificat numérique européen Covid, prévue au 1er juillet, les Etats européens imposent des mesures variées afin d’accéder à leur territoire. Certains acceptent toujours les voyageurs sous conditions de test négatif, de quarantaine ou de vaccination quand d’autres “ferment” leurs frontières autant que possible (Hongrie, Norvège…). De plus en plus de pays autorisent les voyageurs à se rendre sur le territoire sans test ou quarantaine si ceux-ci sont entièrement vaccinés. C’est le cas de la Bulgarie, de la Roumanie, la Lituanie, l’Estonie ou encore du Danemark. Une période de plusieurs jours après la seconde injection est cependant demandée dans la plupart des cas.

Dois-je me faire tester avant de partir en vacances ou de rentrer de mon séjour ?

Les Etats demandent souvent la preuve de deux injections d’un vaccin. Pour ceux qui ne pourront pas en justifier, le test négatif demeurera la règle d’or pour passer les frontières dans de nombreux cas. Si vous avez reçu une injection du vaccin unidose Janssen, votre vaccination est considérée comme complète.

La question du retour à la maison se pose également. Actuellement, la France impose l’obligation de présenter un test PCR négatif réalisé 72 heures avant le départ pour l’ensemble des voyageurs européens souhaitant entrer sur le territoire. Or les tests PCR sont payants dans la plupart des pays, et il est préférable de les réserver suffisamment en amont du départ du lieu de villégiature. Dans les aéroports allemands, le coût du dépistage peut varier entre 128 et 150 €. En Espagne, comptez environ 40 € pour un test antigénique, 100 € pour un test PCR. C’est plus cher qu’en Croatie, où les non-résidents peuvent se faire tester en clinique privée pour 40 ou 50 €. A l’inverse, au Danemark, certains centres sont gratuitement accessibles aux touristes, avec une inscription en ligne au préalable. Certaines régions touristiques mettent par ailleurs en ligne la liste des centres susceptibles de réaliser des tests : c’est le cas aux Canaries. Le Centre Européen des Consommateurs est une source d’information importante notamment sur le sujet des tests, tout comme les sites internet des ambassades françaises à l’étranger ou France diplomatie.

Si vous revenez de certains territoires extra-européens (Brésil, Argentine, Colombie…), une quarantaine est imposée après l’arrivée en France. Depuis le 1er juin, les voyageurs provenant du Royaume-Uni ont besoin de remplir une attestation et de présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48h afin d’arriver en France. Ces délais devraient être modifiés à compter du 9 juin : 72h pour un test PCR et 48h pour un test antigénique. Si un voyageur n’est pas vacciné lors de son voyage de retour dans l’hexagone, il devra faire valoir un motif impérieux.

Attention, pensez à partir avec votre carte européenne d’assurance maladie, à demander au moins 20 jours avant le départ. L’assurance maladie française prend en charge la somme forfaitaire de 50 euros sur les tests PCR réalisés en Europe. Cependant, si une avance des frais vous était demandée ou si vous n’êtes pas en possession de la CEAM, le site Ameli vous propose le document à compléter à l’étranger. Pensez également à demander une facture à l’étranger lorsque vous réalisez votre test.

Quels transports utiliser pour aller à l’étranger ?

Des mesures supplémentaires peuvent s’appliquer selon le mode de transport utilisé pour se rendre à l’étranger. A l’aéroport, en France, les documents demandés (preuve de vaccination, résultat de test négatif…) sont généralement à présenter avant d’embarquer dans l’avion.

Toutes les voies maritimes ne sont pas accessibles. Ainsi, la Grèce a fermé ses ports aux arrivées depuis la Turquie et l’Albanie.

Par ailleurs, si vous vous déplacez en voiture, vérifiez que la traversée d’une frontière est possible. Certains pays ont en effet limité les passages afin de faciliter les contrôles. La France avait par exemple fermé le Col d’Ispéguy RD949 pour se rendre en Espagne ou encore le pont de Marchandises, entre Hendaye et Irun. En Grèce, le poste frontière avec la Bulgarie est la seule voie terrestre encore ouverte 24h/24. Depuis la Macédoine du Nord, il est possible de passer par Evzonon de 7h00 à 19h00, dans la limite de 400 personnes par jour.

Une fois sur place, certaines zones peuvent faire l’objet de restrictions des mobilités. Madrid laisse par exemple ouverte cette possibilité pour plusieurs de ses quartiers : une carte est disponible en ligne.

Le site internet du ministère des Affaires étrangères de votre pays de séjour (souvent avec une version en langue anglaise) peut vous donner de précieuses informations à ce sujet, tout comme France diplomatie.

Dois-je remplir un formulaire avant de partir ?

A l’heure actuelle, la plupart des pays imposent ou conseillent fortement de remplir un formulaire en ligne avant l’arrivée sur leur territoire. Il est obligatoire en Espagne afin de passer le contrôle à l’aéroport et doit être rempli en ligne dans les 48 heures avant l’arrivée sur le territoire. Depuis le 24 mai, l’Italie est le premier pays européen à tester la plateforme numérique européenne destinée à faciliter les voyages sur le continent. Chypre impose de remplir le CyprusFlightPass. Il est par ailleurs nécessaire de se signaler aux autorités locales dans les Pouilles ou en Sardaigne.

Que se passe-t-il si je tombe malade à l’étranger ?

Si chaque Etat a sa propre politique concernant les étrangers qui contractent le Covid-19 sur leur sol, le respect des gestes barrières et d’un certain nombre de règles sont assez semblables d’un pays à l’autre. L’isolement est ainsi de mise. Chypre a par exemple édité une plaquette d’information destinée aux touristes qui commenceraient à avoir des symptômes du Covid, avec un numéro de téléphone spécifique à contacter. Notons qu’en cas de test positif, Chypre transfère les étrangers dans des établissements distincts, en prenant en charge les frais d’hébergement, de restauration et de médicament. Des hôtels de quarantaine sont aussi prévus pour les cas contacts.

Les sites internet des consulats français à l’étranger proposent parfois une liste de professionnels de santé francophones à contacter. En dernier recours, il est possible de composer le 112 ou le 118 en cas d’urgence, de malaise ou de difficultés respiratoires.

Il est conseillé de posséder la carte européenne d’assurance maladie, à demander au moins 20 jours avant le départ. L’assurance maladie française prend en charge la somme forfaitaire de 50 euros sur les tests PCR réalisés en Europe. Le site Ameli vous propose le document à compléter à l’étranger.

Dois-je télécharger l’application nationale de lutte contre le Covid-19 ?

Selon les pays, oui. Comme c’est le cas de TousAntiCovid en France, les applications numériques nationales peuvent servir de support au certificat afin de traverser les frontières plus aisément, mais aussi de pass sanitaire une fois sur place. Si l’application est parfois utilisée seulement pour les grands évènements (festivals, concerts, matchs…), elle permet parfois de profiter des lieux de loisirs et de culture plus modestes. Au Danemark, le Coronopass (aussi utilisable sous format papier) sert pour se rendre dans tous les commerces du quotidien.

Aux Canaries, il est obligatoire de télécharger l’application locale RadarCovid et de la conserver encore quinze jours après son départ. L’Italie encourage à télécharger Immuni, et a déjà annoncé que le certificat sanitaire serait largement utilisé sur son territoire.

De son côté, le gouvernement de Chypre a annoncé que son SafePass était uniquement destiné aux citoyens chypriotes, le formulaire obligatoire d’entrée pour les voyageurs étrangers CyprusFlightPass faisant office de pass sanitaire pour les touristes arrivés sur l’île. Sa présentation est par ailleurs nécessaire afin d’accéder à un certain nombre de lieux, comme les centres commerciaux, les théâtres et les cinémas.

Est-ce que les bars, les restaurants et les boites de nuit sont ouverts ?

La saison estivale étant un moment important pour les pays dont l’économie dépend en grande partie du tourisme, les lieux de fêtes et de réjouissances rouvrent progressivement leurs portes. En Belgique, les terrasses des bars et des restaurants peuvent recevoir des clients.

Il est aussi possible de déjeuner à l’intérieur à Madrid, même si les tables sont limitées à six personnes. Les bars et les restaurants ferment par ailleurs à 1h du matin. C’est plus tôt dans les Baléares, où l’ensemble des activités de restauration doit cesser à minuit, selon le site du gouvernement. Dans ces îles comme aux Canaries ou dans la communauté d’Aragon, il est interdit de fumer en terrasse.

En revanche, les boîtes de nuit européennes risquent d’être encore fermées cet été, les gouvernements appelant généralement à privilégier les évènements en extérieur. Il est possible que certains pays comme Chypre ouvrent les portes de leurs discothèques pendant l’été afin d’attirer les touristes. L’Espagne a récemment annoncé que les boîtes de nuit pourront reprendre du service dans les régions où circule faiblement le virus, et les limitations sont assez strictes : jusqu’à 3h du matin, avec consommation assise et interdiction de danser en intérieur. C’est le cas aux Baléares, à Ceuta et dans la région de Valence.

Si vous prévoyez un “road-trip” avec différents points d’étape, pensez au fait que tous les pays n’appliquent pas les mêmes mesures de manière uniforme sur leur territoire. Non seulement des restrictions localisées peuvent être en place mais l’organisation politique de l’Etat peut aussi attribuer certaines compétences aux régions. Une carte du gouvernement italien indique les mesures principales selon les territoires. En Allemagne ou en Espagne, vous pouvez vérifier les restrictions respectivement sur le site internet des Länder et des communautés autonomes concernés par votre voyage.

Est-ce que les lieux culturels et de loisirs sont ouverts ?

Comme pour les bars et les restaurants, les lieux dédiés aux loisirs et à la culture devraient être ouverts cet été en Europe. Il est possible que les monuments ou d’autres lieux recevant du public imposent ou recommandent aux visiteurs une réservation plusieurs jours à l’avance afin de respecter les jauges réduites, comme c’est le cas des musées en Belgique. Certains services demandent aussi d’utiliser la carte bancaire et refusent les paiements en espèces afin d’éviter les contacts.

En Italie, les stations balnéaires peuvent pratiquer leurs activités selon les règles définies par les régions et provinces autonomes. Le gouvernement prévoit la réouverture des centres thermaux et des parcs d’attraction le 1er juillet dans les zones classées jaunes. En Croatie comme à Chypre, les casinos accueillent du public.

En Espagne comme dans d’autres pays, les communes peuvent décider d’interdire ponctuellement l’accès à certaines plages au public en cas de risque trop élevé. A Majorque, les plages sont désormais ouvertes même le soir. Quant à la Croatie, elle a mis en place un label Safe stay pour tous les lieux de loisirs, même pour les hébergements et les activités nautiques, qui garantit le respect de normes sanitaires. Le site descriptif est disponible en français.

Puis-je me rendre à un grand évènement (festival, concert, match…) ?

Si les spectateurs étrangers seront privés de Jeux Olympiques au Japon, de grands évènements pourront se tenir avec du public en Europe. L’Euro de football se tiendra ainsi dans onze villes de douze pays différents. La mairie de Londres a annoncé qu’une fan-zone serait installée sur Trafalgar Square et tous les stades pourront normalement accueillir du public avec des jauges réduites et un protocole sanitaire strict.

L’Italie a testé son application Mitiga dans un stade accueillant plus de 4000 spectateurs le 19 mai dernier. Pour les matchs et les gros concerts, l’application propose de générer un code QR en allant se faire tester dans un des centres italiens partenaires. A l’entrée du stade ou de l’évènement, l’utilisateur peut ainsi prouver qu’il a été testé négatif au Covid-19.

D’importants festivals de musique ont annulé leur édition 2021 (Sziget à Budapest, Roskilde au Danemark), mais d’autres pourront se tenir, sous certaines conditions encore une fois. En Serbie, l’Exit se tiendra du 8 au 11 juillet et les organisateurs espèrent que “les tests PCR pour entrer en Serbie seront supprimés d’ici le mois de juin pour des raisons touristiques, comme ce fut le cas l’année dernière pendant l’été”. En Belgique, Tomorrowland compte sur les progrès de la vaccination et devrait décaler son édition 2021 aux week-ends de la fin du mois d’août et du début de septembre. Il est probable que des tests rapides soient effectués aux portes du festival, comme pour d’autres évènements.

Le port du masque est-il obligatoire ?

Vérifiez quels types de masques sont acceptés dans les transports en commun ou dans les lieux recevant du public à l’étranger. En Bavière, les masques chirurgicaux et FFP2 sont acceptés alors que les masques FFP2 sont obligatoires à Berlin.

En Espagne, le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public lorsqu’une distance d’un mètre cinquante ne peut pas être respectée. Si vous vous y rendez en covoiturage, pensez que c’est également le cas dans les véhicules lorsque les passagers ne résident pas dans le même foyer.

Certains pays ont allégé l’obligation de le porter en extérieur, comme la Pologne. Et depuis le 1er juin, il n’y a plus d’amendes pour les personnes ne portant pas de masque sur les plages de Malte.

Suis-je remboursé si mon voyage a été perturbé par le Covid-19 ?

Dans le cas d’un voyage à forfait réservé en agence, si le séjour a été écourté ou prolongé en raison de la pandémie, c’est à l’agence de prendre en charge le retour. Elle doit avoir réservé un vol plus tôt ou plus tard si le vôtre a été annulé.

Concernant le logement, les propriétaires comme les plateformes de réservation en ligne (Booking, Expedia, AirBnb,…) n’ont pas l’obligation de rembourser la réservation.

Dans tous les cas, pour une location comme pour une assurance annulation, lisez bien le contrat et vérifiez quelles situations sont considérées comme légitimes afin d’annuler gratuitement le voyage. Certaines agences de voyages proposent aujourd’hui une assurance complémentaire Covid-19 qui devrait couvrir la plupart des imprévus liés à la pandémie. Là aussi, le Centre européen des consommateurs vous aide à connaître vos droits.

Les enfants sont-ils soumis aux mêmes conditions que les adultes ?

Cela dépend des pays, certains demandent un test négatif avant le départ dès le plus jeune âge, d’autres seulement à partir de 11 ans. En Espagne et en Grèce ce test est par exemple obligatoire à partir de 6 ans, en Croatie à partir de 7 ans. L’Italie (moins de 48h) et le Portugal (moins de 72h) demandent quant à eux un test PCR négatif dès l’âge de 2 ans pour les voyageurs depuis la France. Afin de rentrer dans l’hexagone, l’obligation de présenter un résultat négatif au test PCR s’applique à partir de onze ans. Une déclaration sur l’honneur est également nécessaire.

Généralement, les formulaires de voyages à remplir sont obligatoires pour tout passager, même mineur.