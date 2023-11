“48 heures” pour faire dialoguer la Bretagne et l’Union européenne

A Piré-Chancé près de Rennes, étudiants, chefs d’entreprises, agriculteurs et élus locaux étaient réunis les 16 et 17 novembre pour parler d’Europe. Pendant deux jours, tous ces acteurs bretons ont débattu et se sont glissés dans la peau d’eurodéputés pour en apprendre plus sur l’Union européenne.