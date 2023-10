20 ans après l’Auberge espagnole, la nouvelle génération Erasmus+ au cœur de la série Salade grecque

Mercredi 11 octobre, la secrétaire d’Etat chargée de l’Europe Laurence Boone organisait une projection suivie d’un débat avec des jeunes autour du réalisateur Cédric Klapisch et de sa série Salade grècque, la suite de l’Auberge espagnole.

Le réalisateur Cédric Klapisch (à gauche) a évoqué la série - Crédits : Toute l’Europe

Du 6 au 14 octobre, les Erasmus Days fêtent le célèbre programme de mobilité en faveur de l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports. A travers des événements organisés en France et partout en Europe, l’objectif de cette semaine festive est d’informer sur le dispositif phare de l’Union européenne et d’expliquer les avantages d’une telle expérience.

Mercredi 11 octobre, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères avait choisi d’organiser une rencontre spéciale : réunir des jeunes autour de la projection de la série Salade grecque. La série s’inscrit dans la suite de la trilogie de Cédric Klapisch, dont le premier film L’Auberge espagnole avait donné envie à toute une génération de Français et Européens de bénéficier du programme Erasmus. Accompagné de son comédien Aliocha Schneider, le réalisateur français était présent aux côtés de la Secrétaire d’État chargée de l’Europe Laurence Boone et de Nelly Fesseau, la directrice de l’Agence Erasmus+ France Education Formation.

Les préoccupations de la nouvelle génération Erasmus+ au cœur de la série

Pari réussi pour cet événement qui a permis aux spectateurs d’assister au premier épisode de la série et de participer à un débat sur les préoccupations de la jeunesse européenne, l’engagement citoyen mais aussi l’envie toujours présente de découvrir d’autres horizons à travers la mobilité.

Interrogée sur le fonctionnement de l’Union européenne, Laurence Boone a souligné l’importance de comprendre ses voisins européens à travers leur histoire, différente de la nôtre, pour dialoguer avec eux et trouver des compromis. “C’est du travail de faire converger les positions des Européens, un peu comme dans une colocation”, a souri la Secrétaire d’Etat, faisait référence au film sorti il y a 20 ans mais également à la série qui décrit les aventures à Athènes de plusieurs jeunes européens.

Pour préparer la suite de la trilogie, vingt ans après L’Auberge espagnole, Cédric Klapisch s’est entouré de cinq jeunes scénaristes qui ont été unanimes sur le choix du pays où devait se dérouler l’histoire mais aussi sur le thème principal. “Le choix de la Grèce s’est imposé car il met en valeur la crise économique européenne, la question des réfugiés et des migrants, mais aussi car c’est un point d’entrée avec plusieurs pays. C’est le berceau européen”, a souligné le réalisateur. Les comédiens, choisis à travers l’Europe, ont quant à eux dû répondre à la même question : “qu’est-ce que ça signifie aujourd’hui être européen ?”.

Salade Grecque, la série Synopsis : Dans le long-métrage original, L’auberge espagnole, Xavier et Wendy (tous deux 25 ans), étudiants en Erasmus, se rencontrent à Barcelone. Aujourd’hui, leurs deux grands enfants, Tom (26 ans) et Mia (22 ans), se retrouvent à Athènes, mais ils sont d’une toute autre génération. À la mort de leur grand-père maternel, Tom et Mia doivent gérer un héritage familial inattendu. 8 épisodes de 50 minutes environ. Tous les épisodes sont disponibles sur la plateforme Prime vidéo.

Un réseau d’Ambassadeurs Erasmus+ mobilisé

A travers leurs témoignages, des ambassadeurs Erasmus+ présents ont mis l’accent sur l’accessibilité du programme ouvert à tous. Composé de 52 anciens bénéficiaires, ce réseau mis en place cette année tente de mieux faire connaître les opportunités du programme à tous les publics concernés. Devant un auditoire composé essentiellement de jeunes lycéens et étudiants, ils sont revenus sur leurs parcours de mobilité.

Comme Philippe, aujourd’hui chargé de projet événementiel qui a bénéficié d’une mobilité à Séville, en Espagne. Il y a quatre ans, sa conseillère Pôle Emploi l’a accompagné pour préparer son dossier avec le soutien de l’Agence Erasmus+ qui l’a ensuite aidé à trouver un stage dans une société de production de films. “Ce séjour de quatre mois m’a apporté une vraie expérience humaine, j’ai du faire appel à des capacités d’adaptation, de communication”. Grâce à ce stage, “j’ai pu gagner en connaissances, acquérir une expérience à ajouter sur mon CV, accéder à des masters et à des postes, un vrai plus pour la suite”, résume-t-il.

Membre du réseau des Ambassadeurs Erasmus+, le jeune Parisien a choisi de communiquer sur le programme de mobilité “pour faire connaître ce programme trop souvent associé seulement au public universitaire et donner envie aux jeunes de passer le pas et de vivre cette expérience incroyable”.