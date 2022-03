Les Villes et les Régions d'Europe se réunissent à Marseille

Le 9e sommet européen des Régions et des Villes se tient les 3 et 4 mars dans la cité phocéenne et réunira plus de 2 000 dirigeants du continent. Au programme de cet événement organisé par le Comité européen des régions et la Région Sud-PACA : politique de cohésion, plan de relance et citoyenneté européenne.