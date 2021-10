Les Régions et les villes européennes à l'honneur du 11 au 14 octobre

La 19e édition de la Semaine européenne des régions et des villes débute ce lundi 11 octobre. Organisé à Bruxelles, c’est le principal événement autour de la politique de cohésion de l’UE.

La Semaine européenne des régions et des villes se déroule du 11 au 14 octobre 2021 - Crédits : Comité européen des régions

12 500 personnes réparties sur 510 sessions. L’édition 2020 de la Semaine européenne des régions et des villes avait atteint un record de participation malgré la pandémie de Covid-19, en se réinventant en ligne.

Le 11 octobre, le coup d’envoi de la 19e édition de cet événement dédié à la politique régionale européenne sera donné. Durant quatre jours, la #EuRegionsWeek accueillera près de 850 intervenants de toute l’Europe pour près de 365 heures de conférences interactives. Compte tenu du contexte sanitaire toujours délicat, l’événement se déroulera, cette année encore majoritairement en ligne. Une centaine de clips vidéo et une trentaine de stands viennent également présenter des témoignages concernant des projets mis en place. Cet espace virtuel est déjà consultable sur le site internet de l’événement.

Chaque année, ce temps fort réunit les représentants de collectivités locales de toute l’Europe, du monde de l’entreprise et des universités ou encore des membres des institutions européennes. Ces quatre jours offriront à ce public une plateforme pour échanger sur les défis communs aux Régions et aux villes européennes ainsi que sur les bonnes pratiques de chacune. Ils doivent également permettre d’alimenter le débat sur le futur de la politique de cohésion de l’Union européenne.

Cette année, les différents ateliers couvriront les quatre thèmes suivants :

La transition verte ;

La cohésion ;

La transition numérique ;

L’engagement citoyen.

“Je suis ravie que nous puissions nous rencontrer à nouveau […] afin d’échanger des idées, de réfléchir ensemble au rôle crucial de la cohésion et de promouvoir l’apprentissage politique et les meilleures pratiques avec des acteurs de toute l’UE, comme il en a été ces 18 dernières années” a déclaré la commissaire européenne chargée de la Cohésion Elisa Ferreira, qui inaugurera cette édition en compagnie du président du Comité européen des régions, Apostolos Tzitzikostas. Ces derniers seront également présents pour l’évènement de clôture jeudi 14 octobre, cette Semaine étant co-organisée par le Comité européen des régions et la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne (DG REGIO).

Le programme est disponible sur le site de la Semaine européenne des régions et des villes.

Pour mieux saisir les enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels les Régions et les villes européennes sont confrontées, Eurostat a mis en ligne la nouvelle version de son site “Regions in Europe”. Cet outil interactif présente des données comparatives des 240 régions européennes sur un très large éventail d’éléments : population, santé, éducation, emploi, numérique, économie etc.

Une source d’information essentielle pour préparer sa participation à la Semaine européenne des régions et des villes.