InvestEU : premières garanties de prêts approuvées pour la Banque des territoires

La Banque des territoires obtient une première enveloppe de 80 millions d’euros de garantie d’InvestEU pour déployer plus rapidement ses prêts en faveur du tourisme durable et dans les quartiers prioritaires.

Les prêts de renouvellement urbain permettront aux acteurs du secteur public local de financer les projets qui s’inscrivent dans les programmes “quartiers prioritaires de la politique de la ville”. Crédits : georgeclerk / iStock | Toute l’Europe

Le Comité d’investissement InvestEU a approuvé un premier montant de 80 millions d’euros de garantie pour deux lignes de prêts proposées par la Banque des territoires, Groupe Caisse des Dépôts : les prêts relance tourisme (PRT) pour 30 millions d’euros et les prêts renouvellement urbain (PRU) pour 50 millions d’euros. Ce premier montant de 80 millions d’euros est libéré d’une enveloppe globale de 350 millions d’euros de garantie communautaire, après l’accord signé entre la Caisse des Dépôts et la Commission européenne en décembre 2022.

Cette garantie va permettre à la Banque des territoires de déployer plus rapidement ses prêts en faveur d’un tourisme durable et dans les quartiers prioritaires.

Les prêts relance tourisme (PRT) s’adressent aux acteurs privés du tourisme et visent à moderniser les infrastructures touristiques (hôtels, musées, ports de plaisance, parcs à thème…) en France, y compris dans les territoires d’outre-mer, dans une perspective de tourisme durable reposant notamment sur l’efficacité énergétique, l’utilisation économe des ressources, le respect de l’environnement.

Les prêts de renouvellement urbain (PRU) s’adressent à tous les acteurs du secteur public local ayant un projet qui s’inscrit dans les programmes “quartiers prioritaires de la politique de la ville”, “action cœur de ville”, ou “petites villes de demain”.

Chaque prêt, en complément de la garantie d’une collectivité locale, pourra donc bénéficier d’une garantie InvestEU qui permettra de débloquer plus facilement sa signature. Cette garantie contribue ainsi au déploiement d’instruments financiers à forte valeur ajoutée sur le plan social, mais également environnemental, InvestEU étant l’un des principaux instruments de la Commission européenne au service d’une relance verte.

InvestEU est le programme d’investissement de l’UE, qui compte mobiliser plus de 370 milliards sur la période 2021-2027, à partir de 26,2 milliards d’euros de garantie budgétaire de l’UE. C’est dans ce cadre que se déploie la garantie de 350 milliards d’euros qui doit permettre un investissement total de 700 milliards d’euros et ainsi renforcer les actions de la Caisse des Dépôts dans les infrastructures et les investissements sociaux.