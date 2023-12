Comprendre les fonds européens [Infographies] [Infographie] L’essentiel sur le Fonds social européen + (FSE+)

Eva Laude, avec la rédaction

Créé dès 1957, le Fonds social européen a pour but initial d’aider à la reconversion des travailleurs et à leur mobilité. Aujourd’hui, le Fonds social européen + est un programme de financement de l’Union européenne qui soutient des projets pour l’emploi, l’éducation, la formation et l’inclusion sociale.