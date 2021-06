Eté 2021 : parcourez la France en jouant au Tour de France des Régions

Parcourez la France virtuellement à travers de nombreux jeux sur les projets européens développés dans les régions françaises !

En partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoires et les Régions françaises, jouez en visitant le patrimoine français et apprenez-en plus sur l’action de l’Union européenne en France.