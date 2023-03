Des jeunes aux personnes âgées, le numérique : un tremplin pour tous en Bretagne

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) finance plusieurs initiatives pour réduire la fracture numérique dans les régions européennes. Zoom sur quatre projets financés en Bretagne qui visent des publics divers : les femmes, les personnes précaires, les jeunes ruraux ou encore les personnes âgées.

A Rennes, l’association ETSIM Numérique a bénéficié d’un financement européen pour lutter contre la fracture numérique - Crédits : 678549288 / iStock

Mixité et compétences à Rennes Métropole

Rendre les métiers du digital accessibles à toutes et réduire la fracture numérique en Bretagne ? Voilà le pari que s’est fixé l’association ESTIM Numérique, implantée depuis 2017 sur le territoire rennais.

A l’ère du digital, les compétences numérique sont devenues un enjeu majeur. Or le secteur demeure en grande partie masculin. Former les femmes, voilà donc le cœur de l’opération. Grâce à son succès, le projet ambitionne de féminiser les candidatures aux formations de la filière, ainsi que les recrutements des entreprises. L’association espère aussi augmenter le nombre de femmes formées directement en interne dans leur entreprise.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, une multitude d’actions sont prévues. Présentations mensuelles des métiers du numérique, ateliers de sensibilisation à la mixité et à l’égalité, modules de formation diplômants, ou encore suivis individuels de parcours de formation font partie de l’offre qu’ESTIM Numérique souhaite développer. Des initiatives financées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur d’un peu plus de 40% de son coût total, soit près de 127 000 euros.

L’association espère toucher 10 000 personnes par an et élargir son périmètre d’action au-delà de la métropole rennaise. Une porte d’entrée pour d’autres acteurs du numérique aussi, car ESTIM souhaite créer un “concept book” pour reproduire les actions menées à Rennes sur d’autres territoires.

Immersion et apprentissage au Pays de Brocéliande

Porté par l’Agence MédiaFaune, un Escape Game novateur a vu le jour à Saint-Unic, à l’ouest de Rennes. Au programme : une immersion totale par des captations sonores et vidéos à 360° et l’occasion de (re)découvrir le pays de Brocéliande, territoire historique à cheval entre l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan et les Côtes-d’Armor. Le tout en s’amusant.

Par équipes, les visiteurs “plongent dans le cœur de l’action” et doivent résoudre des énigmes entre réalité virtuelle et monde réel, peut-on lire sur le site consacré au projet. Véritable voyage dans le temps, les joueurs doivent parvenir en moins d’une heure à pousser un mystérieux personnage dénommé Ferdinand Forteglu à faire de “troublantes confidences….”.

Des ateliers de création collaboratifs ont permis l’implication des citoyens dans la conception du jeu avec des experts du monde du numérique. Cette cocréation permet la découverte et l’apprentissage pour le grand public des techniques de création VR et de la scénarisation.

Mais plus qu’une nouvelle activité de loisir, l’Escape Game doit permettre la revalorisation du territoire pour l’installation d’entreprises numériques innovantes et construire ainsi un “maillage professionnel en milieu rural propice aux jeunes ruraux”. Nouvelle structure d’accueil et d’animation, le lieu permettra aussi sur le long terme l’innovation technologique et sociale du territoire.

Autonomie et accessibilité dans les espaces sociaux communs

A Rennes de nouveau, l’accompagnement et l’autonomisation des usagers du numérique est une priorité. Alliant actions sociales et aides administratives, le centre communal d’action sociale de la ville poursuit l’inclusion d’un espace numérique dans tous les espaces sociaux communs (ESC) de la capitale bretonne. Le mot d’ordre : “un numérique choisi et non subi”.

La dématérialisation croissante touche de plus en plus de secteurs (recherche d’offres d’emploi, démarches administratives, recours à ses droits, etc.) et rajoute des difficultés pour des personnes déjà précaires. Pour combler le manque de services palliant ces problématiques, la structure développe une nouvelle offre avec ses partenaires, autours de trois grands axes, précisés sur le site du projet.

Le premier, une offre de “service numérique pour les habitants” ­compte apporter une aide immédiate aux usagers, qu’ils s’agissent de démarches administratives en ligne, de soucis techniques ou d’un manque d’information. C’est aussi permettre à toutes et tous d’avoir accès à une connexion internet et des outils numériques. Le deuxième axe s’articule autour de la “formation continue des professionnels et bénévoles des ESC”, essentiel au développement d’une offre adaptée et encadrée. Enfin, le projet compte “structurer un réseau de partenaires territorial autour de l’inclusion numérique”.

Les espaces sociaux communs organisent ainsi toutes les semaines des permanences numériques avec des médiateurs socio-numériques, des ateliers, évènements et autres actions pour accompagner et autonomiser les habitants.

Avec une hausse importante des fréquentations, l’opération est réussie. Son cout total s’élève à plus de 500 000 euros, dont 292 000 euros (58%) proviennent du FEDER .

Aide aux soignants et aux résidents en EPHAD : le numérique en appui à Domalain

Pour le personnel soignant et les résidents permanents de l’EPHAD Notre Dame de Lourdes, le numérique n’est pas qu’un canal d’information, c’est aussi un outil qui rassure. Situé à Domalain dans le département d’Ille-et-Vilaine, l’établissement a installé un sol connecté dans toutes les chambres. Particulièrement innovant, ce nouveau dispositif permet “de détecter les situations anormales, et d’en informer les soignants en temps réel”, explique la résidence.

Concrètement, des capteurs ont été installés sous le revêtement du sol, paramétrables individuellement et connectés à l’ensemble des systèmes de l’établissement (téléphones, appels des malades, etc.). Des travaux nécessitant plus de 540 000 euros, dont 116 000 sont pris en charge par le FEDER.

Pour les soignants, cette installation permet une information complète, fiable mais surtout en temps réel. L’outil permet ainsi une meilleure prise en charge en cas d’anomalie, mais aussi un meilleur accompagnement quotidien en améliorant la qualité du travail des soignants. Autre point positif : les sols connectés se veulent rassurant pour les résidents en palliant certaines difficultés ou incapacités.

La fibre pour tous en Bretagne La Région Bretagne s’attèle depuis 2014 à la réalisation d’un projet d’envergure, La fibre pour tous en Bretagne (Bretagne Très Haut Débit). Le but ? Fournir d’ici 2026 un accès optimal à internet pour toutes les Bretonnes et Bretons, en remplaçant les anciens câbles ADSL par de la fibre optique, plus performante. Le projet doit permettre une connexion plus rapide mais aussi une réduction de la fracture numérique des zones rurales, tout en créant emplois et opportunités pour la Région et ses habitants. Un chantier financé à hauteur de 76 millions d’euros par FEDER, soit 10 % du coût total. À LIRE AUSSI En Bretagne, l’Europe soutient l’accès à la fibre pour tous

Article cofinancé par l’Union européenne, en partenariat avec l’Agence nationale de la cohésion des territoire