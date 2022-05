Au mois de mai, des "ambassadeurs de Mayotte" au cœur de l'Union européenne

Entre le 30 avril et le 10 mai, 10 jeunes Mahorais lauréats du concours “Deviens ambassadeur de Mayotte” sont en visite à Bruxelles, Strasbourg et Paris pour le Joli mois de l’Europe.

Le concours “Deviens ambassadeur de Mayotte”, lancé en 2020, a récompensé 21 jeunes de la troisième à la terminale - Crédits : GIP L’Europe à Mayotte

L’aventure débute en 2020 lorsque le pôle des Affaires européennes de Mayotte lance le concours “Deviens ambassadeur de Mayotte”. Avec une ligne directrice : montrer que l’Europe “représente une réelle ouverture pour l’avenir des jeunes Mahorais et de leur île”.

Le concours a été ouvert à tous les jeunes de l’archipel, de la 3e à la Terminale. Les jeunes candidats ont été départagés à travers une épreuve écrite qui s’est déroulée en août 2020. Au menu, un quiz de culture générale, des questions ouvertes sur l’Union européenne, ainsi qu’un concours photo.

Quelques mois plus tard, en novembre, les candidats présélectionnés après les épreuves écrites ont chacun fait face à un jury composé de représentants de la préfecture, de membres du centre universitaire de Mayotte, du rectorat, du Conseil départemental et de l’agence de communication Zoorit, qui coorganise le concours. Une épreuve de 20 minutes, centrée autour de la motivation des candidats à l’égard de ce projet, leur aisance, leur capacité de réflexion et leur connaissance de l’Union européenne.

Finalement, à l’annonce des résultats dans la foulée de cette deuxième épreuve, ce sont 13 ambassadeurs qui ont été retenus sur les 180 participants “pour représenter Mayotte en Europe, mais aussi l’Europe à Mayotte”. Et même après des délibérations supplémentaires, le jury a décidé de récompenser huit autres jeunes, portant le total d’ambassadeurs à 21.

Bruxelles, Strasbourg et Paris

Initialement prévu au mois de mars 2021 mais repoussé en raison de la pandémie de Covid-19, ce voyage, se déroule du 30 avril au 10 mai. Au cours de leur périple, les jeunes ambassadeurs “[représenteront] Mayotte sur le continent”, en visitant des lieux clés de l’Union européenne, dans le cadre du Joli mois de l’Europe.

Ainsi, à Bruxelles, ils doivent se rendre au Conseil européen avant de visiter la maison de l’histoire européenne ainsi que la Commission européenne. Ils prennent ensuite la direction de Strasbourg, siège du Parlement européen, où ils assisteront à une séance plénière avant de rencontrer Marie Fontanel, représentante permanente de la France auprès du Conseil de l’Europe. Cette présence en Alsace donnera lieu également à une visite des mémoriaux mondiaux d’Alsace-Moselle et de Struthof-Natzwiller.

Enfin, la dernière étape de ce voyage se fera à Paris, lors des célébrations de la journée de l’Europe, sur le parvis de l’Hôtel de ville et sous le patronage de la maison de l’Europe et de la mairie de Paris. Clou du spectacle, les jeunes ambassadeurs assisteront à la pièce de théâtre “Nous l’Europe, banquet des peuples”, en résidence au théâtre de l’Atelier pendant le mois mai.

A leur retour à Mayotte, les jeunes pourront témoigner de leur voyage et parler d’Europe, alors même qu’il est possible de suivre leur parcours sur la page Facebook de l’événement. L’occasion de rappeler que les outre-mer français, dont Mayotte, sont reconnus dans les traités européens comme “Régions ultrapériphériques” (neuf au total). Ces territoires bénéficient, entre autres et comme le Vieux Continent, de quatre fonds européens (FESI) : le FEDER et le FSE (au titre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale), le FEAMP (au titre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée) et le FEADER (au titre du pilier II de la Politique agricole commune).