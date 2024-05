A Toulouse, le rugby au service de l’insertion professionnelle des jeunes

Au cœur de la région Occitanie, l’association “Rugby No Limit” œuvre à l’insertion professionnelle des jeunes à travers la pratique du rugby, avec le soutien de l’Union européenne. A l’origine chargée de l’organisation d’une compétition qui rassemble les amoureux de l’ovalie, l’association a élargi son champ d’action pour accompagner les personnes en situation d’exil.

Kassim, jeune bénéficiaire du dispositif d’accompagnement vers l’emploi proposé par l’association toulousaine “Rugby No Limit”, ici sur le terrain et en tant que peintre professionnel - Crédits : Rugby No Limit

Et si le rugby pouvait lever les obstacles à l’emploi ? Située à Toulouse (Haute-Garonne), l’association “Rugby No Limit” accompagne depuis 2018 les jeunes vers la recherche d’emploi ou la formation, à travers la pratique de ce sport très populaire en Occitanie.

L’enjeu est de taille dans cette région où plus de 22 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans étaient au chômage en 2022. Un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale (17,3 %), et qui représente plus du triple du taux de chômage de la population prise dans son ensemble.

Lever les freins à l’emploi

“Rugby No Limit” apporte sa pierre à l’édifice. Installée au sein des Halles de la Cartoucherie de Toulouse, un lieu attirant 250 000 personnes par mois, elle est au cœur d’un réseau de partenaires qui aiguillent de potentiels bénéficiaires vers l’organisation. Connue pour son tournoi très festif, l’association accompagne une soixantaine de jeunes âgés de 16 à 29 ans chaque année, en partie grâce aux subventions du Fonds social européen + (FSE+). Des financements européens qui représentent environ 15 % des 180 000 euros annuels dont elle dispose pour mener ses actions d’insertion professionnelle.

L’association occitane a mis en place un dispositif d’accompagnement “total” des personnes éloignées de l’emploi, de la première rencontre à la sortie positive vers un emploi ou une formation, et ce au cours d’une période de douze semaines. Il est tout d’abord proposé à ces jeunes de participer à une activité rugbystique afin d’identifier puis de lever les freins à l’emploi. “Cette pratique sportive permet de créer un lien plus fort entre le conseiller d’insertion et le bénéficiaire pour rendre plus efficace l’accompagnement”, nous explique l’association. Un rendez-vous de suivi est alors organisé chaque semaine avec les bénéficiaires. Même si des adaptations sont possibles selon leur profil et leurs impératifs en matière de recherche d’emploi.

Les Toulousains ont par ailleurs élargi leur champ d’action, avec le projet “No Borders”, une action à destination des réfugiés et des personnes discriminées. Ce dispositif d’insertion sociale mêle ateliers d’expression, aide à la définition d’un projet personnel, sorties culturelles et, bien sûr, pratique du rugby. L’association anime aussi des séances sportives à destination de personnes accompagnées par un autre dispositif de recherche d’emploi ou de formation, comme ceux de France Travail ou de la Mission locale. Plus largement, “Rugby No Limit” travaille avec des acteurs institutionnels tels que le Département et la Métropole de Toulouse.

Améliorer la qualité des accompagnements

De l’aveu des responsables de l’association, “s’engager dans un programme FSE+ n’est pas un long fleuve tranquille”. Si le processus administratif peut réserver quelques surprises et requiert une assise financière solide pour lancer le projet, cela devient “plus facile avec quelques années d’expérience”. Après cinq ans de travail, l’association “Rugby No Limit” entend donc “stabiliser” son équipe et améliorer la qualité de ses accompagnements à l’avenir.

L’organisation sportive multiplie les initiatives. Elle souhaite ainsi développer ses actions avec d’autres associations installées dans les Halles de la Cartoucherie. “Rugby No Limit” a par exemple récemment lancé un concept autour du “bien manger”, dans le cadre duquel les participants peuvent suivre un cours de cuisine après la séance de sport, en amont de l’entretien avec les chargés d’insertion professionnelle de l’association. Elle est aussi en train de mettre en place un “job dating” avec l’ensemble des acteurs des Halles de la Cartoucherie, destiné à améliorer les chances d’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’association.

Fonds social européen + Le Fonds social européen + (FSE+) est un programme de l'Union européenne qui investit dans les ressources humaines afin d'améliorer la situation de l'emploi et de l'éducation dans les 27 Etats membres. Doté d'un budget de 88 milliards d'euros sur la période 2021-2027, le FSE+ entend notamment mettre l'accent sur "une éducation et une formation inclusives et de qualité", l'apprentissage tout au long de la vie ainsi que l'investissement dans l'enfance et la jeunesse. L'enveloppe allouée à la France s'élève quant à elle à 6,7 milliards d'euros. L'Etat (65 %) et les Conseils régionaux (35 %) sont les autorités de gestion définissant les priorités de leur programme pluriannuel en commun avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds pour une transition juste (FTJ). Associations, centres de formation, entreprises… de nombreux organismes peut prétendre à ce financement de l'UE, dont les critères d'éligibilité sont définis librement par chaque autorité de gestion.