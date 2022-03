Ukraine : au Conseil européen, les Vingt-Sept s'accordent sur une nouvelle stratégie énergétique

A l’occasion du sommet européen qui s’est tenu à Bruxelles les 24 et 25 mars, les Vingt-Sept ont trouvé un accord sur l’énergie pour limiter la hausse des prix et surtout la dépendance de l’UE vis-à-vis du fournisseur russe. Les Européens achèteront notamment du gaz en commun.

Le bâtiment Europa accueillait le sommet européen, organisé les 24 et 25 mars, dans le contexte de la guerre en Ukraine qui dure depuis un mois - Crédits : Conseil européen

“Des délais et des négociations intenses. Le sommet européen s’est terminé vendredi [25 mars] en début de soirée à Bruxelles”, rapporte Euronews. Durant ces discussions, il a surtout été question de “s’entendre sur les solutions à mettre en place pour faire face à la flambée des prix de l’énergie”, précise la chaîne.

Ainsi, “la deuxième journée du sommet européen a été consacrée à un long débat sur l’énergie” avec notamment deux enjeux complémentaires : “réduire les prix et la dépendance vis-à-vis du fournisseur russe”, note La Libre. “Des achats communs au plafonnement des prix, aucune option n’est écartée”, résume le journal. Autres sujets essentiels abordés lors de cette réunion des dirigeants européens : la sécurité alimentaire et la défense de l’UE.

Energie : un nouveau partenariat entre l’UE et les Etats-Unis

A l’occasion de ce sommet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président américain Joe Biden ont présenté “un nouveau chapitre de leur partenariat énergétique” [Le Soir]. Selon Les Echos, “les Etats-Unis sont prêts à livrer 50 milliards de m3 de gaz supplémentaire par an à terme” dans le cadre d’un “vaste accord énergétique sur le gaz naturel liquéfié (GNL)”. Les deux blocs occidentaux “veulent [ainsi] constituer une ‘task force’ pour réduire la dépendance européenne aux énergies fossiles russes et assurer l’approvisionnement de l’Ukraine”, explique le journal.

De plus, les Vingt-Sept ont “accepté l’idée de stockages communs pour le gaz en Europe, et celle de mutualiser - sur base volontaire - leurs achats de gaz”, indique La Croix. Ainsi, “la Commission européenne a reçu le mandat pour mener les négociations au nom des Etats membres” [Euronews]. Il y eut également “la proposition d’obliger les [27] à remplir à 80 % leurs installations de stockage de gaz avant le 1er octobre 2022″, avec un “mécanisme de solidarité”. “Les pays qui n’ont pas d’installation de stockage […] contribueront au remplissage de celles des autres en échange de l’assurance d’être approvisionnés”, souligne La Libre.

En revanche, “le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et son homologue portugais António Costa, qui voulaient obtenir des engagements clairs en faveur du découplage ou du plafonnement des prix du gaz, n’ont toutefois obtenu que le maintien de ces options sur la table”, rapporte L’Opinion. Mais “le compromis” qui a été trouvé au sommet “convient finalement à l’Espagne et au Portugal” [Euronews]. Enfin, “l’idée de plafonner les prix a été longuement évoquée par les dirigeants” et “un nouveau Conseil européen pourrait être convoqué dès le mois d’avril” pour évoquer ce sujet, selon La Croix.

Crise alimentaire et défense : autres grands sujets du sommet

Les chefs d’Etat et de gouvernement se sont prononcés sur d’autres mesures liées au conflit en Ukraine. Les Vingt-Sept ont annoncé le lancement d’une initiative de l’UE pour atténuer les pénuries alimentaires provoquées par la guerre dans les pays les plus touchés. “L’Ukraine et la Russie sont de grands producteurs de céréales et de blé et le problème des récoltes actuelles et des semences, va déstabiliser le marché à horizon de 12 à 18 mois”, a expliqué Emmanuel Macron lors d’une allocution vendredi, ajoutant que “26 pays sont fortement dépendants des produits russes et ukrainiens” [Ouest-France]. “Inspiré du programme international Covax de distribution de vaccins anti-Covid, le programme alimentaire européen, baptisé Farm (Food and agriculture resilience mission), doit répondre à ‘cette crise alimentaire’ ” rapporte le journal.

En outre, les leaders européens “ont adopté [vendredi] sans surprise […] le livre blanc de la défense européenne baptisé boussole stratégique” [L’Opinion] qui constitue une “véritable feuille de route pour l’Europe de la Défense”, rappelle Sud Ouest. Cette dernière doit permettre de “renforcer notre capacité à agir avec plus de fermeté et de détermination en réponse aux crises, accroître notre résilience, investir dans la défense”, a résumé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, rapporte le journal.

