Rémunération, indemnités, retraite… combien gagne un député européen ?

Comme les parlementaires français, les eurodéputés bénéficient d’une rémunération et d’avantages strictement encadrés.

Depuis juillet 2009, tous les députés reçoivent la même rémunération, qu’ils soient français, allemand ou bulgare. Avant imposition, celle-ci est de 9 975,42 euros depuis le 1er janvier 2023. Après ponction de l’impôt européen et des cotisations sociales, elle tombe à 7 776,06 euros.

A titre comparatif, les députés de l’Assemblée nationale française perçoivent depuis le 1er janvier 2024 une indemnité de base de 7 637,39 euros brut mensuels, c’est-à-dire 5 953,34 euros net soumis à l’impôt sur le revenu. Soit 1 822,72 euros de moins qu’un eurodéputé.

En plus de leur salaire, les eurodéputés perçoivent également deux types d’indemnités.

La première est l’indemnité de frais généraux de 4 950 euros par mois en 2024, qui vise à couvrir les frais de gestion de la permanence du député dans son Etat électeur (téléphone, internet, équipements informatiques,…). Cette dernière est “réduite de moitié pour les députés qui, sans justification valable, n’assistent pas à la moitié des séances plénières d’une année parlementaire”.

Depuis le 31 janvier 2019 seulement, les élus ont la possibilité de rendre public l’usage qu’ils font de l’enveloppe perçue chaque mois. Mais cette diffusion se fait uniquement sur la base du volontariat. L’information est alors publiée directement sur leur fiche individuelle sur le site du Parlement européen. Par exemple, la Française Manon Aubry (La gauche – GUE/NGL) publie ici le détail de l’utilisation de cette enveloppe.

En France, les députés de l’Assemblée nationale perçoivent quant à eux, en 2019, une “avance de frais de mandat” de 5 950 euros net par mois.

Le Parlement verse une seconde enveloppe, l’indemnité forfaitaire de 338 euros (par jour). Elle sert notamment à couvrir les différents frais relatifs à chaque jour de présence à Bruxelles ou à Strasbourg (frais d’hôtel, de repas etc.) afin d’assister à des séances plénières ou réunions en commission.

Les députés reçoivent également une indemnité journalière de 169 euros pour toutes les réunions officielles ayant lieu en dehors de l’UE et auxquelles ils participent.

Pour bénéficier de ces sommes d’argent, les élus doivent signer un registre officiel de présence, les frais de logement sont remboursés séparément. Lors des plénières, ils doivent participer au moins à la moitié des votes par appel nominal, sous peine de voir cette indemnité réduite de moitié.

À la fin de leur mandat, les députés européens peuvent toucher une rétribution temporaire du montant de leur salaire. Une année de mandat donne droit à un mois d’indemnité, la durée maximale de versement étant plafonnée à deux ans. Un ex-eurodéputé ne peut toutefois la cumuler avec une rémunération liée à un autre mandat parlementaire ou une fonction publique, ni avec une pension de retraite ou d’invalidité.

A partir de 63 ans, les anciens eurodéputés ont aussi droit à une retraite. Celle-ci s’élève, pour chaque année complète d’exercice d’un mandat, à 3,5 % de la rémunération (et 1/12e de cette somme pour chaque mois entier supplémentaire de mandat effectué), sans toutefois dépasser 70 % au total.

En France, les députés ouvrent actuellement leurs droits à une pension à l’âge de 62 ans et 3 mois. Cette échéance augmentera de 3 mois par génération, “jusqu’à atteindre 64 ans pour la génération née en 1968″, précise l’Assemblée nationale. Le montant est calculé au prorata des annuités acquises. Au total, “le montant mensuel moyen net des pensions liquidées en 2022, en partie pour certains députés sur le fondement de l’ancien système de la double cotisation, est de 2990 euros”, indiquait l’Assemblée nationale à l’AFP en février 2023.

En 2024, les parlementaires disposent de 28 696 euros par mois pour payer leurs assistants et d’éventuels stagiaires. Cet argent n’est cependant pas versé aux eurodéputés mais payé aux assistants. Deux types d’assistants parlementaires peuvent être engagés par les députés européens : les assistants “accrédités” et les assistants “locaux”.

Les assistants accrédités travaillent à Bruxelles et Strasbourg, avec les mêmes conditions d’emploi que les agents temporaires des institutions de l’UE, et secondent l’eurodéputé dans sa tâche législative. 25 % au moins de l’enveloppe pour les assistants doivent leur être consacrés. Trois peuvent être engagés au maximum, sauf exceptions (notamment lorsqu’un groupement de parlementaires partagent les mêmes assistants).

Quant aux assistants locaux, ils se trouvent dans la circonscription du député européen, mais sont gérés d’un point de vue administratif par des payeurs délégués, selon les règles nationales encadrant le marché du travail. Au maximum 75 % de l’enveloppe allouée aux assistants parlementaires peuvent leur être attribués. Il n’y pas de limite quant à leur nombre pour chaque député.

Côté français, les députés disposent de 11 118 € par mois pour rémunérer leurs collaborateurs. Ces derniers peuvent être au nombre de cinq maximum. “Le député a la qualité d’employeur : il recrute, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel”, précise l’Assemblée nationale.

Des règles d’éthique renforcées en 2023

Les eurodéputés sont soumis au respect d’un code de conduite. Entré en vigueur en 2012, ce dernier a été révisé à plusieurs reprises, dont la dernière en 2023. Cette ultime modification est la conséquence directe du Qatargate, un scandale de corruption orchestré par plusieurs Etats tiers, dont le Qatar, et qui a éclaboussé le Parlement européen en décembre 2022.

Cet événement a également permis de modifier le règlement intérieur du Parlement européen, et notamment sa définition du conflit d’intérêt. En découle une interdiction pour les eurodéputés de s’engager dans “des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union”. Depuis le 1er novembre 2023, ils doivent également notifier les autres activités rémunérées au-delà d’un seuil de 5 000 euros par an, en précisant le nom de l’employeur, son domaine d’activité et la nature de la tâche effectuée. Les parlementaires européens sont aussi contraints de déclarer leur patrimoine au début et à la fin de chaque mandat.